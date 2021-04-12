Почему Гагарин: как выбирали первого космонавта

Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос, облетев земной шар на корабле «Восток» за 1 час 48 минут и приземлившись на территории Саратовской области. Почему первым космонавтом стал Гагарин, какие качества были решающими для выбора и кто мог заменить его в последний момент?

Решение об отборе и подготовке космонавтов к первому космическому полету на корабле «Восток» было принято 5 января 1959 года. Отбор поручили Военно-воздушным силам. Официально отряд назвали «группа ВВС №1». На финальном этапе из 3461 кандидата отобрали 12 человек, среди них был Юрий Гагарин.

Ставка на молодых

Главный советский конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев при отборе космонавтов сделал ставку на молодых военных летчиков с идеальным здоровьем, которые могли выдержать самые непредсказуемые перегрузки первых космических полетов.

Испытания на выносливость были очень жесткими, фактически на грани человеческих возможностей. Например, человек в зимнем обмундировании должен был просидеть в камере при температуре плюс 90 градусов минимум 75 минут. После каждого теста проводились обязательные медицинские обследования.

При этом выбор ограничили размерами кабины «Востока» — рост до 170 сантиметров, вес до 70 килограммов, а также возраст до 35 лет. В первом отряде космонавтов самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, самому младшему, Валентину Бондаренко — 23 года, все претенденты до отбора были летчиками-истребителями.

Кстати, США при отборе в первый отряд астронавтов пошли другим путем — они решили отдавать предпочтение опытным пилотам. Например, самым младшим по возрасту в американском отряде был Гордон Купер, ему исполнилось 32 года. Кроме этого, в американский отряд допускались только пилоты, имевшие техническую степень бакалавра.

Гагарин не был опытным летчиком, до своего перевода в отряд космонавтов за два года он налетал всего 265 часов в 769-м истребительном авиационном полку ВВС Северного флота на самолете МиГ-15бис. Но в остальном подходил отлично — превосходное здоровье, дисциплинированность, отличные оценки.

За улыбку и честность?

Считается, что Гагарина для первого полета в космос выбрал Сергей Королев. Все кандидаты были прекрасно подготовлены, но в пользу Гагарина были дополнительные факторы — он имел образцовую славянскую внешность, был обаятельным и жизнерадостным, обладал благозвучной фамилией.

«Юра — настоящий русский парень: честный и добросовестный, открытый и жизнерадостный, смелый и талантливый и очень любящий людей», — так описывал Королев первого космонавта в своих воспоминаниях.

Юрий Гагарин Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Научный сотрудник музея Первого полета Михаил Бутрименко рассказывал журналистам, что Королеву нравились в Гагарине честность и прямота. Как-то главный конструктор предупредил космонавтов, что им предстоит важный тест и спросил, готовы ли они к заданию. Все ответили, что готовы, только Гагарин признался: «С утра болит голова, но к выполнению задания готов».

Королев рассказал, что перед завтраком всем космонавтам дали специальный препарат, от которого начинается головная боль. Все в отряде чувствовали себя плохо, но правду сказал только один. При этом накануне секретного теста космонавты обязались докладывать даже о малейшем недомогании.

В истории был «намек судьбы» — за девять месяцев до запуска отряд космонавтов привезли на знакомство с кораблем «Восток». Королев спросил, кто хочет посидеть в кресле пилота. Первым вызвался Гагарин. Как описывали очевидцы, он снял ботинки и в одних носках взобрался в кабину. В этот момент главный конструктор шепнул заместителю: «Этот, пожалуй, и полетит первым».

Кто мог заменить Гагарина

После финальных экзаменов и рассмотрения личных дел с характеристиками приемная комиссия записала в акте: «Рекомендуем следующую очередность использования космонавтов в полетах: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович».

За месяц до полета стало ясно, что полететь могут только Гагарин, Титов и Нелюбов — именно для них изготовили индивидуальные скафандры. У каждого был шанс стать первым человеком в космосе, но даже незначительные факторы могли этому помешать.

Сергей Королев и первый отряд космонавтов Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Например, Гагарин во время Великой Отечественной войны проживал на оккупированной немцами территории, что считалось «пятном на мундире» военного летчика. У Нелюбова была «некрасивая» фамилия, а Титова считали слишком интеллигентным, он наизусть читал Лермонтова.

По легенде, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев вызвал соратника Королева, академика Валентина Глушко и спросил его, кого отправлять в космос, тот ответил: «Если для дела — то лучше остановить выбор на Титове. А если иметь в виду политическую составляющую — на Гагарине. Посмотрите на его улыбку. Одна его улыбка сделает больше, чем все наши дипломаты».

В результате окончательный выбор остановили на Гагарине — он был самый обаятельный и образцово «рабоче-крестьянский». При этом руководитель подготовки первых космонавтов генерал-полковник Николай Каманин отмечал в своем дневнике, что у Титова самый сильный характер.

«Единственное, что меня удерживает от решения в пользу Титова — это необходимость иметь более сильного космонавта на суточный полет. Второй полет на шестнадцать витков будет бесспорно труднее первого одновиткового полета», — писал он.

Дублеры полетели позднее

Именно Титов стал главным дублером Гагарина. Даже на финише все могло измениться — любое недомогание первого космонавта мгновенно переписало бы историю. Для советского народа за девять дней до старта заранее записали три обращения — первое подготовил Гагарин, два других — Титов и Нелюбов.

На стартовую площадку космодрома Байконур 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин поехал в одном автобусе с Германом Титовым. Когда Гагарина снимали для кинохроники, офицер охраны специально вставал и перекрывал Титова, чтобы дублера не было видно в кадре.

Его час пришел позднее — 6 августа 1961 года Титов стал вторым советским космонавтом.

Всего в космос отправились пять из шести первых кандидатов в космонавты. Кроме Гагарина, на орбиту слетали Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович и Валерий Быковский. Единственный дублер, который в итоге так и не стал космонавтом — Григорий Нелюбов, его отчислили из отряда в 1963 году после конфликта с патрулем в нетрезвом виде.