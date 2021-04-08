Фильм «Мортал Комбат»: возвращение культовых драчунов

Экранизация культовой серии компьютерных игр врывается на большие экраны — «Мортал Комбат» от режиссера-дебютанта Саймона МакКуойда и продюсера Джеймса Вана реанимирует франшизу 1995 года с полюбившимися фанатам бойцами. Создатели делают ставку на фирменный зрелищный экшен с поединками, одновременно пытаясь дополнить историю «Смертельной битвы» для фанатов.

Сюжет: пришествие Саб-Зиро

Главный герой Коул Янг, боец смешанных единоборств со странной меткой дракона на груди, становится мишенью для воина из Внешнего мира по имени Саб-Зиро. Янг, опасаясь за жизнь своей семьи, отправляется к могучему Лорду Рейдену, Богу грома, защитнику Земного Царства.

Вскоре события переносятся на знаменитый турнир могущественных чемпионов «Смертельная битва». Помимо сбивающих с ног яростных боев, объединившимся воинам-героям предстоит уцелеть в интригах и в очередной раз спасти Землю от опасных завоевателей из Внешнего мира.

«Мортал Комбат» — далеко не первая попытка экранизировать самый знаменитый файтинг, фактически это третий фильм франшизы после «Смертельной битвы» 1995 года, «Смертельной битвы 2: Истребление» 1997 года, а также сериала «Смертельная битва: Наследие».

Премьера в России: 8 апреля 2021 года

Страна: США, кинокомпания New Line Cinema, Warner Bros.

Жанр: боевик, фэнтези, фантастика

Режиссер: Саймон МакКуойд

Актеры: Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика МакНэми, Таданобу Асано, Хироюки Санада, Чинь Хань

Продолжительность: 110 минут

Возраст: 18+

Съемки: успешное «фаталити»

К съемкам «Мортал Комбат» приступили в сентябре 2019 года в Южной Австралии, они продлились до декабря. У проекта оказался взрослый рейтинг R, что порадовало фанатов — им пообещали максимально жестокие драки с кровавыми «фаталити» из игры.

Фото: © кадр из фильма

Роль легендарного воина Саб-Зиро сыграл Джо Таслим, Джессика МакНэми сыграла Соню Блейд, Лорда Рейдена — Таданобу Асано, роль могущественного колдуна Шан Цзуна отошла Чинь Ханю. Первый трейлер проекта вышел 18 февраля 2021 года, вызвав бурю восторга среди поклонников.

Посмотревшие первый трейлер фанаты с воодушевлением встретили фансервис, кровь, расчлененку и жестокие драки. При этом некоторых насторожил совершенно новый главный герой, которого не было во франшизе, а также отсутствие знаковых персонажей.

Создатели фильма сделали ставку на реалистичные поединки, практически все снималось вживую, без использования серьезных спецэффектов. Это пошло на пользу картине — она выглядит достаточно правдоподобной.

Отзывы: простое развлечение

Кинокритик Мариам Григорян считает, что авторы справились с задачей снять цельный фильм. Он не затянут, в меру зрелищен, отлично развлекает. При этом сюжет нового «Мортал Комбат» довольно сильно упрощен по сравнению с запутанными сценариями многочисленных игр.

Создатели действительно упростили сложную мифологию многолетней франшизы ради новых зрителей и будущего сиквела, в котором могут появиться новые герои. Но в результате многим фанатам франшизы лента показалась поверхностной.

Фото: © кадр из фильма

Как отмечают некоторые критики, ряду персонажей уделяется слишком мало времени, поэтому про некоторых легендарных бойцов зрители фактически ничего не узнают. Кроме этого, нередко в фильме нарушается темп повествования, нет ощущения настоящей драмы.

Стоит ли смотреть

Конечно, смотреть «Мортал Комбат» лучше на большом экране — в этом случае зубодробительный экшен впечатлит по-настоящему. Фильм оставляет простор и для смысловой части — в каком-то смысле перед зрителем история «местных Людей Икс».

Каждый герой раскрывает внутренние способности, а старт этому процессу дает боль. Удивительно, но создатели запросто убивают даже самых известных злодеев франшизы, делая это максимально эффектно.

Фото: © кадр из фильма

Из плюсов, в сюжетном плане зрителя ждет коктейль из первых двух старых фильмов, откуда взято самое лучшее, поэтому фанаты снова увидят знакомую картину, как группа разношерстных новичков под руководством Лорда Рейдена отправляются на смертельный турнир.

Среди них знакомые по игре лица — весельчак и преступник Кано, Лю Кан, Кун Лао и каноничная Соня Блейд. Единственный новичок — Коул Янг, роль которого создатели придумали специально для фильма.

Из минусов — для зрителя станет неожиданностью резкое изменение стилистики франшизы. Если первая часть повествования поэтапно подводит к разгадке тайны и наполнена мистикой, то в «Мортал Комбат» версии 2021 года остается лишь лихой аттракцион с отрыванием конечностей.

Фото: © кадр из фильма

В целом «Мортал Комбат» — удачный опыт экранизации популярной игры. В картине есть все ингредиенты для успеха — отличный экшен, эффектные драки, фансервис для фанатов игровой серии. Ударное времяпрепровождение перед экраном гарантировано.