Первый поцелуй и нервную церемонию покажут в новом выпуске «Холостяка»

Первый поцелуй, подставу от участницы и напряженную
церемонию роз покажут в новом выпуске шоу «Холостяк» с Тимати 10 апреля,
сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.
Всего в выпуске будет три свидания — ностальгическое,
романтическое и экстремальное. При этом лишь два из них организует Тимур
Юнусов. С одной из участниц Тимати вернется в детство, с другой будет парить в
облаках, а с кем-то пронесется над морской гладью на флайборде.
Ведущий проекта Михаил Белянин устроит для девушек «Игру на
совместимость», призом в котором будет свидание с Тимуром. Безобидная игра
покажет, кто из участниц готов пойти на уловки и подставы ради устранения
конкуренток.
Поэтому финал выпуска будет непредсказуемым: одна из
участниц покинет шоу навсегда, а кто-то впервые в российской версии проекта
получит черную розу. Что означает черная роза, и кому из участниц придется
понервничать, зрители увидят в новом выпуске «Холостяка» в субботу, 10 апреля,
в 22.00 на ТНТ.