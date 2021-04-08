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Первый поцелуй и нервную церемонию покажут в новом выпуске «Холостяка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой ТНТ

Первый поцелуй, подставу от участницы и напряженную церемонию роз покажут в новом выпуске шоу «Холостяк» с Тимати 10 апреля, сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Всего в выпуске будет три свидания — ностальгическое, романтическое и экстремальное. При этом лишь два из них организует Тимур Юнусов. С одной из участниц Тимати вернется в детство, с другой будет парить в облаках, а с кем-то пронесется над морской гладью на флайборде.

Ведущий проекта Михаил Белянин устроит для девушек «Игру на совместимость», призом в котором будет свидание с Тимуром. Безобидная игра покажет, кто из участниц готов пойти на уловки и подставы ради устранения конкуренток.

Поэтому финал выпуска будет непредсказуемым: одна из участниц покинет шоу навсегда, а кто-то впервые в российской версии проекта получит черную розу. Что означает черная роза, и кому из участниц придется понервничать, зрители увидят в новом выпуске «Холостяка» в субботу, 10 апреля, в 22.00 на ТНТ.


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