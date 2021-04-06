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Подростки случайно убили знакомого скинутым с крыши металлоломом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Подростки в Омске вместе со взрослым знакомым собирали металлолом, сбрасывая с крыши, и случайно убили мужчину, сообщило во вторник СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, 26-летнего мужчину нашли мертвым в понедельник возле четырехэтажного заброшенного здания в районе 2-й Учхозной улицы.

«Трое подростков, 15, 16 и 17 лет, находясь на крыше … производственного помещения, с целью дальнейшей сдачи в металлоприемный пункт скидывали на землю металлические предметы и листы», – говорится в сообщении.

Металл упал на мужчину и нанес ему смертельную открытую черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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ЧП #ЧП #Происшествия
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