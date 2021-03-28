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Американца удивило поведение продавцов в российских магазинах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Живущий в России американец по имени Максвелл рассказал в эфире YouTube-канала «Открыто о России», что его больше всего удивляет при посещении российских магазинов.

Американец был поражен тем, что работники российских магазинов не только не улыбаются, но даже иногда грубят посетителям.

«Выкладываю покупки, улыбаюсь, здороваюсь, пытаюсь быть дружелюбным. Она (продавщица) посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей, придя за покупками», — сказал он.

По словам Максвелла, в США заработная плата продавцов напрямую зависит от клиентов, а также их количества и итоговой суммы чека.

Американские сотрудники сферы обслуживания стараются быть максимально вежливыми. Они всегда улыбаются и готовы помочь, отметил американец.

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Топ комментариев

TehN1k

Омэрика в своём репертуаре - А нас то за шо?!)))

nastya19944

Защищают страну военные, но точно не президент.

great_america

"Президент защищает страну, защищает всех нас" - депутатов то он защищает. Доходы у них на уровне развитых...

Uynachalnica

Знал бы он о заработной плате российских продавцов, не стал бы удивляться...
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