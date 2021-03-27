Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса, нырнув в Байкал на глубину 80 метров. Фридайвер сумел преодолеть психологический барьер, пройти испытание холодной водой и толщей льда над головой.

В середине марта Байкал еще покрыт толстым слоем льда. Температура воды в это время около 3 градусов выше нуля. Такие условия для погружения в воду выдерживают, возможно, только нерпы. Российский фридайвер Алексей Молчанов решил доказать, что это под силу и человеку.

Рекорд зарегистрирован в Змеиной Бухте в Иркутской области 16 марта. В этот день дул ветер, а температура воздуха была теплой для зимы в Сибири — минус 10 градусов по Цельсию. «Идеальный день для купания», — иронизирует автор The New York Times Адам Сколник.

Молчанов — 14-кратный чемпиона мира по фридайвингу. В 2018 году он установил рекорд Гиннесса, нырнув на 130 метров на Багамских островах. В 2020 еще один рекорд — спортсмен проплыл 180 метров подо льдом Амерьевского карьера.

«Последние четыре года Алексей Молчанов, безусловно, — лучший ныряльщик в мире», — констатирует американец.

Простая с виду задача для фридайвера — нырнуть — становится необычайно сложной, если нужно погружаться под лед. По словам организаторов рекорда, это одна из самых трудных дисциплин.

«В основе подготовки большинства фридайверов — полная деконцентрация внимания и расслабленность, это особенно сложно именно в ледяной воде. Фактор холода стимулирует организм и не дает нужного эффекта», — прокомментировал Sibnet.ru представитель пресс-службы федерации фридайвинга России.

Фото: © кадр из видео Molchanovs Freediving

А еще спортсмену нужно справиться с сильнейшим психологическим фактором. Нырнув, он понимает, что не сможет всплыть в любой момент — на поверхности есть только одна точка, свободная ото льда.

И еще одна трудность. Костюм для подледного плавания в семь раз толще обычного и ныряльщику гораздо труднее бороться с выталкивающей силой воды, ощущаемой на первых 10 метрах во время погружения.

Но у Молчанова особая методика подготовки — разработанная его матерью, лучшим фридайвером планеты.

Фридайвинг в наследство

Наталья Молчанова была самым титулованным фридайвером в истории. Установила 41 мировой рекорд и завоевала 23 титула чемпиона мира, хотя начала заниматься этим видом спорта всерьез только в 39 лет, после развода. Тренировать фридайверов стала, чтобы заработать на содержание семьи.

Наталья пропала в 2015 году возле Ибицы во время одного из погружений. Тогда многие боялись, что из-за трагедии ее сын бросит спорт. Но он нырял все чаще и сделал методику, разработанную его матерью, популярной во всем мире. А вода стала для него утешением, пишет корреспондент NYT.

«Фридайвинг для меня не просто работа или хобби, а дело всей жизни. Это даже не спорт, а способ научиться управлять своим психологическим состоянием, расслабляться, когда это необходимо, и не зависеть от стрессовых факторов», — цитирует Молчанова пресс-служба федерации фридайвинга России.

Треск льда над головой

За первые 20 секунд Молчанов погрузился на 20 метров. После этого необходимо было надуть щеки, чтобы создать вакуум, сохранить воздух и постепенно наполнять им легкие. При обычных погружениях для опытного дайвера это несложно. Но в ледяной воде губы немеют. Спортсмену пришлось зажимать их пальцами.

«Медленно опускаясь на глубину 80 метров, он слышал, как трескается лед над головой. Давление нарастало, а от холода было даже больно. Но он не должен был обращать на это внимание. Нужно было оставаться расслабленным, как бы трудно ни было, во что бы ни стало», — рассказывает Сколник.

На глубине 80 метров на тросе была закреплена черная бирка. Спортсмен схватил ее и устремился вверх — кислород был на исходе. Плотный гидрокостюм сковывал движения. Возникало желание плыть быстрее, но опытный фридайвер знал — нельзя! Это увеличит расход кислорода.

На глубине 45, 20 и 10 метров за ним внимательно следили спасатели в гидрокостюмах. Если бы спортсмен замедлился или потерял сознание, именно они пришли бы на помощь и вытащили его на поверхность. Но Молчанов плавно поднимался вверх. И наконец, выплыл.

На видео, снятым его коллегами, заметно, что после того, как фридайвер показался из воды, он крепко вцепился в трос, пытаясь отдышаться. «Леша, дыши!», — кричали ему друзья.

Через секунду он выбросил вверх руку с зажатой в кулаке черной биркой, отмечающей 80-метровую глубину. Новый рекорд установлен.

«Самый глубоководный ныряльщик в истории фридайвинга в очередной раз добился своего», — резюмирует New York Times.