Браузер Microsoft Edge получил детский режим

Компания Microsoft выпустила бета-версию браузера Edge под номером 90, впервые в обозревателе появился детский режим.

Microsoft Edge 90 предлагает пользователям режим «песочницы», предназначенный для возрастных групп от 5 до 8 лет и от 9 до 12 лет. В таком состоянии браузер настроен на максимально безопасную работу.

Например, в детском режиме используется безопасный поиск Bing SafeSearch среди заранее заданного «белого» списка разрешенного контента. В Kids Mode также полностью отсутствует реклама.

При активации данного режима в браузере включаются усиленные настройки безопасности для предотвращения слежки, в рекомендациях предусмотрены ориентированные на детей статьи и новости.

Детский режим не требует создания отдельной учетной записи Microsoft для ребенка. Кроме нового функционала Microsoft Edge 90 получил отдельные исправления — например, упростилась работа с «Коллекциями», улучшена поддержка формата PDF.