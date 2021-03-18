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Браузер Microsoft Edge получил детский режим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft выпустила бета-версию браузера Edge под номером 90, впервые в обозревателе появился детский режим.

Microsoft Edge 90 предлагает пользователям режим «песочницы», предназначенный для возрастных групп от 5 до 8 лет и от 9 до 12 лет. В таком состоянии браузер настроен на максимально безопасную работу.

Например, в детском режиме используется безопасный поиск Bing SafeSearch среди заранее заданного «белого» списка разрешенного контента. В Kids Mode также полностью отсутствует реклама.

При активации данного режима в браузере включаются усиленные настройки безопасности для предотвращения слежки, в рекомендациях предусмотрены ориентированные на детей статьи и новости.

Детский режим не требует создания отдельной учетной записи Microsoft для ребенка. Кроме нового функционала Microsoft Edge 90 получил отдельные исправления — например, упростилась работа с «Коллекциями», улучшена поддержка формата PDF.

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Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

Uynachalnica

Срочно конспектироавать Целину, Малую землю, Возрождение! Или он это не писал?

Удавиков

что хорошо володин освоил за время работы в чиновниках, так это лизать

Fazar

Вспомним манифест ЕР от 2002 года и потом ничего для народа, - все для жуликов..........
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