Евросоюз решился на переговоры о закупках «Спутника V»

Евросоюз решился начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V» для ускорения вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Чиновник, ведущий переговоры с производителями вакцин от имени Евросоюза, сообщил агентству Reuters, что ЕС готов к переговорам с разработчиками вакцины «Спутник V». Для официального начала переговоров нужно получить запрос от четырех стран.

Венгрия и Словакия уже получили первые партии российского препарата, Чехия заинтересована в его приобретении. Италия должна стать первой европейской страной, где начнется производство «Спутник V».

Четвертого марта Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины. Процедура одобрения препарата должна завершиться в мае.