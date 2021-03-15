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Евросоюз решился на переговоры о закупках «Спутника V»

Источник:
Reuters
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Фото: © sputnikvaccine.com

Евросоюз решился начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V» для ускорения вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Чиновник, ведущий переговоры с производителями вакцин от имени Евросоюза, сообщил агентству Reuters, что ЕС готов к переговорам с разработчиками вакцины «Спутник V». Для официального начала переговоров нужно получить запрос от четырех стран.

Венгрия и Словакия уже получили первые партии российского препарата, Чехия заинтересована в его приобретении. Италия должна стать первой европейской страной, где начнется производство «Спутник V».

Четвертого марта Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины. Процедура одобрения препарата должна завершиться в мае.

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pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

mosquito__2010

Действительно ! Тебя как раз первым отправим для освоения тамошних яблонь.
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