Microsoft Office получит поддержку темного режима

Пакет офисных приложений Microsoft Office для мобильной платформы Android в ближайшее время получит поддержку темного режима, с этой возможностью ознакомились инсайдеры.

По мнению специалистов, разработка данной функция близка к завершению и вскоре станет общедоступной, хотя Microsoft пока официально не объявляла о введении темного режима для мобильных Word, Excel и PowerPoint.

Согласно опубликованным инсайдерами снимкам рабочая область в приложении Word остается белой, несмотря на активированный темный режим. Таким образом, мобильная функция идентичная темному режиму для настольных приложений.

Также предполагается, что Microsoft добавит поддержку системных настроек. Это означает, что в случае активации темного режима в настройках Android он будет применяться к офисным приложениям компании автоматически.