Санврачи призвали ограничить школьников в сладком

Школьник в России должен есть не больше двух конфет в неделю, заявил глава центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк. Специалисты Роспотребнадзора Бурятии дали советы по формированию правильного рациона ребенка.

Школьникам надо есть чаще, чем раз в 3,5-4 часа, но не булочку и сладости, цитирует РИА Новости главу центра питания и биотехнологии. Он добавил, что в рационе детей не хватает молочных продуктов, мяса птицы, рыбы, овощей и фруктов. По словам Никитюка, ребенку достаточно выдавать одну-две конфеты в неделю.

Специалисты Роспотребнадзора Бурятии также советуют исключить сладости из основного меню ребенка: шоколад, вафли, печенье, коржики, булочки, кексы, манную кашу. Не нужно кормить школьников продуктами, которые считаются источником скрытой соли: колбасными изделиями, мясными и рыбными консервы, консервированными овощами.

В меню учащихся необходимо включать блюда с добавлением микрозелени, ягод, а также продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами, лакто-и бифидобактериями. Блюда лучше не жарить, а тушить, варить, запекать, готовить на пару.

«Лакомства должны быть умерено сладкими и слабосолеными. Формируйте у ребенка здоровые пищевые привычки», — прокомментировала пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.