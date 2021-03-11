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Сибиряки скупили видеокарты для майнинга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © JacekAbramowicz / Pixabay License

Рост стоимости криптовалют спровоцировал повышенный спрос на видеокарты и готовые майнинговые фермы в Сибири. Активнее всего технику для майнинга скупают в Новосибирске, Иркутске и Кемерове, сообщила пресс-служба «Авито».

В начале января 2021 года на рынке криптовалют возник очередной ажиотаж из-за с роста их стоимости: биткойн подорожал до 42 тысяч долларов, а 18 февраля и вовсе обновил исторический максимум, пробив отметку в 52 тысячи долларов. Вместе с ним выросла стоимость и нескольких других популярных криптовалют.

Резкий рост их цен спровоцировал скачок интереса к видеокартам и готовым майнинговым фермам в России. Так, в Новосибирске спрос на видеокарты повысился в три раза, в Иркутске — в 2,5 раза, в Кемерове — в два раза.

Согласно данным экспертов, самыми популярными видеокартами для майнинга в России стали устройства всего двух производителей, модели Geforce GTX 1060, Geforce GTX 1070 (Nvidia) и Radeon RX 570 (AMD).

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Топ комментариев

kobra_72

Извините у нас в районе был сильный ветер и я вынужден был украсть весь годовой бюджет....

WSG0600-164-164

Красава, стиль: Не виноватая Я, Он сам ко Мне пришёл. Да наглости нет предела, ждём депутатов по выборам...

362889

да, да, да, вот она чипизация населения

лачинов

Конечно надо всех прогнать через биометрию, а то пока трудно находить конкретного человека по камерам.
Sibnet.Ru