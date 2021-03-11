Сибиряки скупили видеокарты для майнинга

Рост стоимости криптовалют спровоцировал повышенный спрос на видеокарты и готовые майнинговые фермы в Сибири. Активнее всего технику для майнинга скупают в Новосибирске, Иркутске и Кемерове, сообщила пресс-служба «Авито».

В начале января 2021 года на рынке криптовалют возник очередной ажиотаж из-за с роста их стоимости: биткойн подорожал до 42 тысяч долларов, а 18 февраля и вовсе обновил исторический максимум, пробив отметку в 52 тысячи долларов. Вместе с ним выросла стоимость и нескольких других популярных криптовалют.

Резкий рост их цен спровоцировал скачок интереса к видеокартам и готовым майнинговым фермам в России. Так, в Новосибирске спрос на видеокарты повысился в три раза, в Иркутске — в 2,5 раза, в Кемерове — в два раза.

Согласно данным экспертов, самыми популярными видеокартами для майнинга в России стали устройства всего двух производителей, модели Geforce GTX 1060, Geforce GTX 1070 (Nvidia) и Radeon RX 570 (AMD).