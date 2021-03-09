Сериал «Угрюм-река»: любовь и покорение Сибири

Новый сериал «Угрюм-река» — осовремененная и дополненная экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова. Режиссер Юрий Мороз сделал историю более понятной и драматичной для зрителя, а что из этого получилось можно посмотреть на Первом канале уже с 9 марта.

Сериал «Угрюм-река» — первая полная экранизация романа Шишкова. Впервые книга легла в основу советского фильма в 1968 году, который пользовался огромной зрительской популярностью и был признан киноклассикой отечественного кинематографа.

Юрий Мороз: «Мы акцентируем мелодраматическую и мистическую линии. Это не прямая экранизация романа. Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав ее более понятной современному зрителю»

Сюжет

Отец и сын Петр и Прохор Громовы влюбляются в одну женщину — роковую красавицу-вдову Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет Прохора в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку.

Прохор выполняет наказ отца, но возвращается в родное село совсем другим человеком: теперь он намерен покорить всю Сибирь. Постепенно жажда золота и одержимость собственным величием в корне меняют личность и жизнь Прохора.

Новая экранизация получила свежий взгляд на события. В центре сюжета — трагедия главного героя и история освоения Сибири. Больше внимания уделено драматической части произведения, а не теме классовой борьбы, как это было в советском фильме.

История создания

В 1928 году Вячеслав Шишков выпустил в свет свой роман «Угрюм-река». Основа произведения — реально существовавшая история, которую писатель узнал во время службы техником в Томском округе водных путей сообщения. Там он работал вместе с Николаем Матониным — потомком богатейшего предпринимательского рода.

Видимо, Матонин и рассказал Шишкову о жизни золотопромышленников енисейской тайги, ведь прототипами членов семьи Громовых в романе «Угрюм-река» стали купцы Косьма Куприянович, Аверьян Косьмич и Николай Ефимович Матонины, которых в крае считали кровопийцами.

В основе романа также богатейший личный опыт самого Шишкова в качестве путешественника: с 1900 по 1920 год он проводил ежегодные экспедиции на реках Иртыш, Обь, Бия, Катунь, Енисей, Чулым, Лена, Нижняя Тунгуска и Ангара.

Угрюм-река — название выдуманное, в романе описана река Нижняя Тунгуска, автор также немного изменил названия населенных пунктов: например, Подволочная — Подволошино, Почуйское — Чечуйск.

Актеры и роли

Центральную фигуру в сериале сыграл Александр Горбатов, известный зрителям по фильмам «Ненастье», «Тихий Дон», «Мурка». На протяжении всей картины зрители увидят преображение героя из мечтательного и целеустремленного юноши в грозного и жестокого тирана. Изменения коснулись и самого актера — для роли Прохора Александр Горбатов сбросил вес с 110 до 87 килограммов.

Роль отца Прохора, Петра Громова, разбогатевшего на нечестно нажитом наследстве, исполнил Александр Балуев («Жуков», «Кандагар», «Турецкий гамбит»).

Не менее яркими получились в фильме и женские роли. Так, например, показать всю страстность характера красавицы Анфисы Козыревой, из-за любви к которой теряет голову сразу несколько мужчин, удалось Юлии Пересильд («Зулейха открывает глаза», «Золотая орда», «Таинственная страсть»).

А роль жены Прохора Нины Куприяновой — женщины, которая готова пойти на многое ради своей любви и семьи, исполнила Софья Эрнст («Союз спасения», «Содержанки»).

В фильме зрители увидят еще много интересных и запоминающихся персонажей, история каждого из которых заслуживает отдельного художественного произведения. Например, герой Юрия Чурсина («Побег», «Волшебник», «Мосгаз»), сыгравшего в фильме инженера Андрея Протасова, показал, что далеко не все были согласны с методами ведения бизнеса предпринимателями того времени.