Россия поставила Европе «зеленый» газ

«Газпром» впервые поставил партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа в Европу.

«Зеленый» газ европейцам доставил танкер LNG Megrez, он прибыл на терминал Dragon в Уэльсе из Мурманска. Получателем выступила компания Shell Global LNG, подчеркнувшая при этом, что это первая подобная поставка в Европу, пишет «Интерфакс».

Углеродно-нейтральный газ предназначен для потребителей на внутреннем рынке Великобритании. В среднем партия СПГ объемом около 70 тысяч тонн выделяет примерно 240 тысяч тонн эквивалента CO2 по всей цепочке создания стоимости.

Для компенсации этих выбросов используются так называемые углеродные кредиты. Используемые в сделке квоты на выбросы СО2 будут погашены, а поставляемая партия СПГ становится нейтральной с точки зрения выбросов в течение всего ее жизненного цикла.