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«Аэрофлот» призвал ввести платную регистрацию в аэропорту

Источник:
«Известия»
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Фото: Der.metzger2009 / CC BY-SA 4.0

Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в министерство транспорта России с предложением ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах, сообщил представитель компании Михаил Демин.

Сейчас регистрация на стойке в аэропорту входит в стоимость билета, сказал «Известиям» Демин. При этом все больше пассажиров пользуется онлайн-регистрацией, отметил он.

По его словам, исключение платы за регистрацию из стоимости авиабилета позволит снизить тариф и даст выбор между онлайн-регистрацией и платным оформлением в аэропорту.

Росавиация уже рассмотрела предложение авиакомпании и указала на социальные риски предлагаемой меры, а в Минтрансе сообщили, что никаких решений по данному вопросу не принималось.



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Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

Tanatholog

Зеленский забыл, как они газ воровали?

-Керя-

За свои же шанюшки Россия виновата...
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