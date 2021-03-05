«Аэрофлот» призвал ввести платную регистрацию в аэропорту

Авиакомпания «Аэрофлот» обратилась в министерство транспорта России с предложением ввести платную регистрацию на рейсы в аэропортах, сообщил представитель компании Михаил Демин.

Сейчас регистрация на стойке в аэропорту входит в стоимость билета, сказал «Известиям» Демин. При этом все больше пассажиров пользуется онлайн-регистрацией, отметил он.

По его словам, исключение платы за регистрацию из стоимости авиабилета позволит снизить тариф и даст выбор между онлайн-регистрацией и платным оформлением в аэропорту.

Росавиация уже рассмотрела предложение авиакомпании и указала на социальные риски предлагаемой меры, а в Минтрансе сообщили, что никаких решений по данному вопросу не принималось.