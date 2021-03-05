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США и Британия решились на экстремальные шаги против России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

США и Великобритания рассматривают возможность введения самых жестких санкций в отношении России «из-за нарушения запрета на применение химического оружия», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Поводом для этих мер стало дело Алексея Навального. Специалисты в Германии, Франции и Швеции заявили, что оппозиционер был отравлен «Новичком». Москва категорически отвергла эти заявления.

Рассматриваются различные варианты санкций — от ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до запретов, связанных с суверенным долгом страны.

Лондон намерен действовать через Организацию по запрещению химического оружия, побуждая ее оказывать давление на Москву. Британские власти также собираются в ближайшие недели обсудить вопрос возможных санкций с союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

США планируют ввести второй пакет санкций, если Россия не согласится на определенные условия. Речь идет о гарантиях того, что Москва откажется от применения химоружия и допустит инспекции на объекты, где оно якобы производится.

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

Tanatholog

Зеленский забыл, как они газ воровали?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

-Керя-

За свои же шанюшки Россия виновата...
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