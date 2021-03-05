США и Британия решились на экстремальные шаги против России

США и Великобритания рассматривают возможность введения самых жестких санкций в отношении России «из-за нарушения запрета на применение химического оружия», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Поводом для этих мер стало дело Алексея Навального. Специалисты в Германии, Франции и Швеции заявили, что оппозиционер был отравлен «Новичком». Москва категорически отвергла эти заявления.

Рассматриваются различные варианты санкций — от ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до запретов, связанных с суверенным долгом страны.

Лондон намерен действовать через Организацию по запрещению химического оружия, побуждая ее оказывать давление на Москву. Британские власти также собираются в ближайшие недели обсудить вопрос возможных санкций с союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

США планируют ввести второй пакет санкций, если Россия не согласится на определенные условия. Речь идет о гарантиях того, что Москва откажется от применения химоружия и допустит инспекции на объекты, где оно якобы производится.