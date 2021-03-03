Общество обвинили в отсутствии образовательных программ на ТВ

Образовательные программы не распространены на федеральных каналах из-за того, что они неинтересны обществу, считает блогер и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Манукян считает, что появление на российском телевидении новых образовательных программ зависит от рейтингов, от мнения большинства российских зрителей, формирующих информационную политику ТВ.

«Отчасти есть общая наша вина, вина общества. Не каждого отдельного человека, а вообще общества, которое, действительно, смотрит эти передачи и не отдает предпочтение телеканалу «Культура» тому же. Да, оно формирует действительно другую политику», — цитирует ФАН блогера.