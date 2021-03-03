Сибирячки назвали вдохновляющих литературных героинь

Жительницы Новосибирска рассказали, какие книжные героини больше всего их вдохновляют – в топе оказались Скарлетт О'Хара и Элизабет Беннет.

Опрос среди жительниц Новосибирска провела областная юношеская библиотека. Самыми популярными женскими образами оказались Элизабет Беннет из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и Скарлетт О'Хара из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

Также сибирячек вдохновляют Гермиона Грейнджер и Минерва Макгонагалл из «Гарри Поттера» и героиня романа Айн Рэйд «Атлант расправил плечи» Дагни Таггерт.

Среди героинь, популярных у жительниц города, оказались также Ольга Ильинская из романа Ивана Гончарова «Обломов», Маргарита из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и Джейн Эйр, героиня одноименного романа Шарлотты Бронте.