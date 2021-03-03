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Сибирячки назвали вдохновляющих литературных героинь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительницы Новосибирска рассказали, какие книжные героини больше всего их вдохновляют – в топе оказались Скарлетт О'Хара и Элизабет Беннет.

Опрос среди жительниц Новосибирска провела областная юношеская библиотека. Самыми популярными женскими образами оказались Элизабет Беннет из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и Скарлетт О'Хара из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

Также сибирячек вдохновляют Гермиона Грейнджер и Минерва Макгонагалл из «Гарри Поттера» и героиня романа Айн Рэйд «Атлант расправил плечи» Дагни Таггерт.

Среди героинь, популярных у жительниц города, оказались также Ольга Ильинская из романа Ивана Гончарова «Обломов», Маргарита из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и Джейн Эйр, героиня одноименного романа Шарлотты Бронте.

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Drronum

А где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...

jeryakob

нам легче . не будем оплачивать шайке депутатов поездки в европу.

jeryakob

пчелы против меда, козлы против капусты

Tanatholog

Так вот почему продукты резко подорожали? Избавляют народ от свободных денег )))
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