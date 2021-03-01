Земфиру обвинили в плагиате

Музыкант Лев Луганский обвинил певицу Земфиру в плагиате обложки, которую она выбрала для своего нового альбома «Бордерлайн», вышедшего 26 февраля.

Луганский опубликовал на своей странице в соцсети Twitter два изображения. На одном из них — обложка альбома Земфиры, на другом — обложка его сингла «Brdrline» с такой же перечеркнутой надписью на черном фоне. При этом сингл Луганского вышел еще в 2019 году.

Автор обложки Земфиры — грузинский дизайнер и креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия, который сотрудничал с режиссером Ренатой Литвиновой. Земфира пока никак не прокомментировала ситуацию.

Альбом «Бордерлайн» стал первым для Земфиры за последние восемь лет. Новый сборник состоит из 12 песен.

Луганский — участник трибьют-группы Strangelove, в которой выступает в образе вокалиста Depeche Mode.