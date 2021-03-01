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Земфиру обвинили в плагиате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Marina Zakharova / CC BY-SA 4.0

Музыкант Лев Луганский обвинил певицу Земфиру в плагиате обложки, которую она выбрала для своего нового альбома «Бордерлайн», вышедшего 26 февраля.

Луганский опубликовал на своей странице в соцсети Twitter два изображения. На одном из них — обложка альбома Земфиры, на другом — обложка его сингла «Brdrline» с такой же перечеркнутой надписью на черном фоне. При этом сингл Луганского вышел еще в 2019 году.

Автор обложки Земфиры — грузинский дизайнер и креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия, который сотрудничал с режиссером Ренатой Литвиновой. Земфира пока никак не прокомментировала ситуацию.

Альбом «Бордерлайн» стал первым для Земфиры за последние восемь лет. Новый сборник состоит из 12 песен.

Луганский — участник трибьют-группы Strangelove, в которой выступает в образе вокалиста Depeche Mode.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Враги не стесняются, что продались США, пора на всех закупить ледорубы, как при Сталине.

Dimank

Ну, ну. Сказочница. Давление там нашла. Это у неё давление есть - надо западные советы отрабатывать

Alexander222

Может нынешнему "руководству" страны стоит задуматься о том, что, не цены стали высокими, а доходы населения...

Uynachalnica

Попользовались и хватит! Опять челобитные на поклон нести пора, а то размечтались ужо про то, что справки...
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