Скоро в кино: весенняя дюжина ужастиков

Дьявол посмотрит на зрителей с широкого киноэкрана в начале марта, а затем любителей ужастиков ждут кровавые истории, мистические убийства и что-то зловещее. Весной в кино покажут чертову дюжину хорроров.

«Бывшая»

Россия, 2021 год, премьера в кино: 11 марта

Режиссер: Евгений Пузыревский

В главных ролях: Константин Белошапка, Вера Кинчева, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова, Елена Морозова, Владимир Селезнев

Фото: © кадр из фильма «Бывшая»

Российский ужастик рассказывает о том, как как соцсети и мессенджеры меняют жизнь современного человека. В предыстории 16-летний подросток публикует фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями.

Основной сюжет развивается с того момента, когда герой повзрослел. У него счастливая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но Сеть заставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого, что превращает ее жизнь в ад.

«Изгоняющий дьявола. Врата»

США, Франция, Непал, 2019 год, премьера в кино — 11 марта

Режиссер: Дон Э. ФонтЛеРой

В ролях: Рэнди Шелли, Тобин Белл, Джон Сэвэдж, Эдриенн Барбо, Мэри Мэтилин Маусер, Александра Дейвис

По сюжету отец оставляет своих детей Стивена и Мишель. Их мать снова выходит замуж, Мишель отлично ладит с новым отчимом и сводной сестрой Касли. Стивен не принимает новых членов семьи и становится все более нервным и отстраненным. Вскоре его начинают преследовать мрачные видения из прошлого.

По мере того как эти воспоминания обретают форму, Стивен начинает подозревать, что его отец никогда не бросал их, а столкнулся с дьявольскими силами. Когда его бабушка совершает шокирующий поступок, разоблачающий грехи сплоченной местной католической общины под надзором внушительного монсеньора Канелла, те же силы приходят за ним.

«Хребет дьявола»

США, 2021 год, премьера в кино — 17 марта

Режиссер: Брэдли Паркер

В ролях: Уилл Пэттон, Адан Канто, Джонатан Садовский, Нэйтан Филлипс, Алисия Санс, Марк МакКалло

Фото: © кадр из фильма «Хребет дьявола»

Небольшая экспедиция отправляется в затерянный шахтерский городок в Аппалачских горах, где сорок лет назад вспыхнули загадочные пожары. Раскапывая похороненные тайны, герои сталкиваются на глубине со сверхъестественной угрозой. Их научная экспедиция превращается в борьбу за выживание.

«Оборотень»

США, 2020 год, премьера в кино — 18 марта

Режиссер: Джим Каммингс

В ролях: Джим Каммингс, Рики Линдхоум, Роберт Форстер, Хлоя Ист, Уилл Мэдден, Энни Хэмилтон

Фото: © кадр из фильма «Оборотень»

Ужас охватывает небольшой городок: жестоко растерзанные трупы появляются в каждую полную луну. Потрепанный жизнью офицер Маршал берется за расследование, даже не подозревая, что оно пошатнет его представление о добре и зле.

Фильм наполнен разными мистическим, пугающим ситуациям, которым в финале находится рациональное объяснение. В «Оборотне» зрителей ждут убийства, кровь, шок и трепет.

«Порталы времени»

США, 2019 год, премьера в кино — 25 марта

Режиссеры: Грегг Хейл, Лайам О’Доннелл, Эдуардо Санчес

В ролях: Нил Хопкинс, Руби О’Доннелл, Фет Махатонгди, Дианна Руссо, Птолеми Слокам, Рэина Гатри

Мировая премьера хоррора состоялась еще в 2019 году, российский прокат начинается только сейчас. Действие фильма разворачивается в 2020 году — тогда, по сюжету, впервые в истории человечества ученым удалось создать искусственную черную дыру.

Через некоторое время по всему свету начинают появляться непонятного происхождения черные блестящие прямоугольники и внушать людям пройти сквозь них. Почти все подчинившиеся бесследно исчезают.

«Сын»

Ирландия, 2021 год, премьера в кино — 25 марта

Режиссер: Айван Кэвэна

В ролях: Эмиль Хирш, Энди Мэтичак, Люк Дэвид Блумм, Крэнстон Джонсон, Рокко Систо, Эрин Брэдли Дангар

Фото: © кадр из фильма «Сын»

В центре сюжета молодая женщина Лора. После того, как группа незнакомцев врывается в ее дом и пытается украсть ее восьмилетнего сына Дэвида, они оба бегут из города в поисках безопасности.

Вскоре после неудавшегося похищения Дэвид серьезно заболевает, страдая от спорадических психозов и судорог. Лора пытается любой ценой защитить своего маленького сына от кошмаров собственного прошлого. Но за болезнью мальчика стоят темные и опасные силы. Ради его спасения Лора совершает страшные вещи.

«Ученик экзорциста»

США, 2021 год, премьера в кино — 1 апреля

Режиссер: Джастин П. Ланж

В ролях: Гай Пирс, Кит Дэвид, Стивен Лэнг, Робин Бартлетт, Ханна Калуэлл, Хит Фриман

Фото: © кадр из фильма «Ученик экзорциста»

Готический хоррор с Гаем Пирсом в роли священника-экзорциста. По сюжету известный экзорцист учит неопытного священника своему древнему мастерству.

Им действительно есть с чем бороться — осужденный юноша совершил зверское преступление, вероятно, находясь во власти дьявола. Герои сталкиваются с настоящим адом на земле и все глубже погружаются в собственные страхи и одержимости.

«Проклятие. Призраки дома Борли»

Великобритания, 2020 год, премьера в кино — 8 апреля

Режиссер: Кристофер Смит

В ролях: Джессика Браун-Финдли, Джон Линч, Шон Харрис, Адам Хагилл, Джон Хеффернан, Джейсон Торпе

Сюжет фильма разворачивается в 1930-е годы в Англии. Священник вместе с женой и дочерью переезжает к новому месту службы в поместье Борли. Церковь поручает ему возродить веру жителей небольшого городка, которая поколебалась после череды таинственных и страшных смертей.

Ходят легенды, что поместье Борли — самый населенный призраками дом Англии и самое проклятое место на земле. Чтобы раскрыть жуткую тайну, семье священника приходится объединить усилия с известным оккультистом и исследователем паранормальных явлений Гарри Прайсом.

«Кинотеатр кошмаров»

США, 2018 год, премьера в кино — 8 апреля

Режиссеры: Алехандро Бругуес, Джо Данте, Мик Гэррис

В ролях: Микки Рурк, Сара Элизабет Уизерс, Цара Малер, Марк Гроссман, Элизабет Ризер, Faly Rakotohavana

По сюжету, пятеро незнакомых между собой людей приходят в кинотеатр, где они встречаются с привидениями, принадлежащем Киномеханику. Оказавшись внутри, зрители становятся свидетелями серии показов, показывающих им их самые глубокие страхи и самые темные секреты в течение пяти историй.

«Кинотеатр» состоит из пяти отдельных историй. Одна из них повествует о девушке Саманте, которая пытается спастись от маньяка, другая — о страдающей от предрассудков по поводу внешности девушке. Она помолвлена на парне-мечте, который щедр и готов оплатить пластическую операцию. Но вскоре героиня понимает, что намерения жениха и пластического хирурга зловещие.

«Заклятье: Новый ритуал»

Аргентина, 2020 год, премьера в кино — 15 апреля

Режиссер: Мауро Иван Ойеда

В ролях: Луис Мачин, Селеста Герес, Камила Ваккарини, Уго Арана, Graciela Bonomi, Изабель Иглесиас

Похоронное бюро Бернардо располагается рядом с домом, где он живет со своей семьей — женой и приемной дочерью Ириной. Все семейство знает, что в доме обитают призраки, и с ними нужно быть осторожными, особенно по ночам. Но вскоре Ирина замечает, что прежде безобидные призраки стали забредать в ее комнату и более агрессивно себя вести.

«Тьма: Монстры за поворотом»

Италия/Германия, 2020 год, премьера в кино — 22 апреля

Режиссер: Алессио Лигуори

В ролях: Джек Кэйн, Зандер Эмлано, Зак Сатклифф, Софи Джейн Оливер, Молли Дью, Дэвид Кийес

Фото: © кадр из фильма «Тьма: Монстры за поворотом»

Пятеро друзей, нарушивших общественный порядок, отправляются на каникулы в исправительное учреждение. Компанию загружают в школьный автобус и увозят в неизвестном направлении.

Ребята уверены, что хуже сложившаяся ситуация стать не может. Но в разгар поездки автобус похищает загадочный психопат, который увозит ничего не подозревающих школьников вглубь непроходимой чащи. Когда одноклассники начинают подозревать неладное, становится слишком поздно.

«Ночь»

США/Иран, 2020 год, премьера в кино — 29 апреля

Режиссер: Курош Ахари

В ролях: Шахаб Хоссейни, Нюша Нур, Джордж Магуайр, Майкл Грэм, Элестер Лэтэм, Армин Амири

Фото: © кадр из фильма «Ночь»

Засидевшись в гостях, иранская супружеская пара с младенцем отправляется на машине домой, но по пути все же решает переночевать в отеле. В первой попавшейся гостинице их встречает странный портье, а в номере супруги начинают слышать посторонние звуки — будто кто-то никак не хочет оставить их в покое.

«Проклятие плачущей: Безвременье»

США, 2021 год, премьера в кино — 29 апреля

Режиссер: Эндрю Мечэм, Мэттью Уэдон

В главных ролях: Элли Иоаннидес, Чарльз Халфорд, Эндрю Роач, Эшли Мэриэн Рамос, Эмбир Мишель, Али Кинкейд

Фото: © кадр из фильма «Проклятие плачущей: Безвременье»

Однажды компания молодых американцев отправилась на выходные в Мексику. Николь, Виктор, Кэйтлин и еще несколько приятелей намерены повеселиться от души. Остановившись в небольшом баре почти на самой границе, герои услышали от местных рассказ, который сочли обычной байкой.

Мексиканцы поведали беззаботным подросткам о так называемом безвременье. По их словам, подобное происходит один раз в 20 лет: небесные и подземные божества покидают свои чертоги, чтобы завладеть человеческими душами.