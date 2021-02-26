Девушки из Новосибирска выступят на «Comedy баттл»

Дуэт из Новосибирска «Иванова и Боброва» выступят на проекте Comedy баттл. Эфир с их участием покажут в пятницу на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

Участницы дуэта — 26-летняя Екатерина Иванова и 24-летняя Яна Боброва. Иванова работает в Москве smm-менеджером. А Яна Боброва занимается копирайтингом. Обе девушки обучались в Школе Драмы Германа Сидакова и планирует дальше учиться актерскому мастерству.

«Около пяти лет мы собирались попробовать себя в "Баттле", но не были уверены в своих силах, а в этом году все изменилось. Потому что надоело чего-то бояться и ждать» — сказала участница дуэта Яна Боброва.

За неделю до кастинга Иванова предложила Бобровой поучаствовать в проекте. Все шло не очень гладко, потому что у девушек не было представления о формате. У дуэта отметили хорошую актерскую игру, шутки, но ситуация, которую они разыграли, посчитали надуманной.

«Иванова и Боброва» еще несколько дней писали новые номера. «Эти три дня были тяжелыми, мы обе заболели, но собрались, написали, отрепетировали, сняли на видео еще три номера и ждали ответ. В итоге мы стали участниками проекта. Мы были счастливы», — рассказала Екатерина Иванова.

Новый выпуск «Comedy баттл» с новосибирскими участницами выйдет в пятницу в 22.00 на канале ТНТ.