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Девушки из Новосибирска выступят на «Comedy баттл»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Дуэт из Новосибирска «Иванова и Боброва» выступят на проекте Comedy баттл. Эфир с их участием покажут в пятницу на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

Участницы дуэта — 26-летняя Екатерина Иванова и 24-летняя Яна Боброва. Иванова работает в Москве smm-менеджером. А Яна Боброва занимается копирайтингом. Обе девушки обучались в Школе Драмы Германа Сидакова и планирует дальше учиться актерскому мастерству.

«Около пяти лет мы собирались попробовать себя в "Баттле", но не были уверены в своих силах, а в этом году все изменилось. Потому что надоело чего-то бояться и ждать» — сказала участница дуэта Яна Боброва.

За неделю до кастинга Иванова предложила Бобровой поучаствовать в проекте. Все шло не очень гладко, потому что у девушек не было представления о формате. У дуэта отметили хорошую актерскую игру, шутки, но ситуация, которую они разыграли, посчитали надуманной.

«Иванова и Боброва» еще несколько дней писали новые номера. «Эти три дня были тяжелыми, мы обе заболели, но собрались, написали, отрепетировали, сняли на видео еще три номера и ждали ответ. В итоге мы стали участниками проекта. Мы были счастливы», — рассказала Екатерина Иванова.

Новый выпуск «Comedy баттл» с новосибирскими участницами выйдет в пятницу в 22.00 на канале ТНТ.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

лачинов

Переходим на юани, но ... считать все же будем долларах.

jeryakob

Кто сказал, что зависимость от китая лучше, чем от штатов?

DYNAMO7294

Содержание автомобиля, превратилось уже в непозволительную роскошь!

Demosfen

Не нужно никуда переходить. Нужно иметь свою ликвидную конвертируемую валюту - рубль, который будет обеспечен...
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