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Фильм «Батя»: постсоветские правила воспитания

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма
Комедийная лента выходца из новосибирского Академгородка Дмитрия Ефимовича «Батя» выходит в прокат 23 февраля. Главную роль в фильме сыграл Владимир Вдовиченков, который предстал перед зрителями в образе воспитанного в советской парадигме отца. К нему в гости едет повзрослевший сын с семьей. Картина воссоздает уникальный постсоветский быт, показывая «потерянное» поколение 90-х с ностальгией и юмором.

Сюжет: суровое детство

По сюжету Батя (Владимир Вдовиченков) воспитывает маленького сына Макса (Андрей Андреев). Методы воспитания у него советские и суровые, которые выглядят в фильме комично — например, простой арифметике Макс учится, вычитывая даты на надгробиях, а простуду лечит чесноком и луком.

Спустя много лет выросший Макс (Станислав Старовойтов) женился, у него маленькие сын и дочь, но по характеру молодой человек не очень похож на отца. Он решает навестить постаревшего Батю вместе со своей семьей, отправляясь на машине в роуд-муви. Попутно Макс вспоминает свою юность и попадает в различные приключения.

Фото: © кадр из фильма

Создатели и продюсеры проекта пытались привнести в проект личные воспоминания о детстве и преподнести некий архетип отца, ведь в советское время детей воспитывали по-другому. Цель создателей фильма — провести ностальгическую параллель между современным воспитанием детей и советским.

Съемки: фильм вместо сериала

Картину «Батя» авторы изначально задумали в виде сериала — всего планировалось выпустить 80 серий с коротким хронометражем, которыми можно было бы делиться в социальных сетях и мессенджерах. В итоге фильм сделали полнометражным.

Съемки стартовали в сентябре 2019 года и длились 30 дней. На первом этапе сценарий состоял из коротких скетчей, связанных одной сюжетной линией. Кстати, «Батя» одержал победу как самый перспективный во внеконкурсной программе второго фестиваля телесериалов «Пилот».

Фото: © кадр из фильма

Для стендап-комика Станислава Старовойтова это дебютная роль, как и для Макса в юности, актера Андрея Андреева. Режиссер проекта Дмитрий Ефимович после съемок рассказал, что свое детство провел в новосибирском Академгородке, поэтому решил привнести в фильм частичку своих воспоминаний.

Премьера в России: 23 февраля 2021 года
Страна:  Россия, Good Story Media
Жанр: комедия
Режиссер:  Дмитрий Ефимович
Актеры:  Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Диана Енакаева, Андрей Андреев
Продолжительность: 75 минут
Возраст: 16+

Оценка: критикам понравилось

Сайт «Критиканство» оценил фильм высоко — 80% на первой волне рецензий. Так, критик Петр Волошин пишет, что история работает, потому что талантливо сыграна, а Владимир Вдовиченков умудряется сделать живым, объемным и трогательным персонажем ходячий стереотип.

Впрочем, не все зрительские отзывы настолько благосклонны. Некоторые не видят за чередой бесконечных скетчей настоящее кино. Другие недоумевают на абсурдных сценах. При этом большинство шуток в фильме универсальны и «зайдут» как взрослой аудитории, так и молодому поколению.

Стоит ли смотреть

«Батя» показывает, что за фасадом «полного метра» можно отыскать новые форматы. Из фильма действительно получился бы отличный сериал, наполненный ударными скетчами. По смыслу это красочная комедия, но в ней есть определенная мораль и вполне драматические эпизоды.

Актеры справились с поставленной задачей — Владимир Вдовиченко и Андрей Андреев талантливо показывают нам ностальгические портрет поколения 90-х, которое можно смело назвать постсоветским.

Фото: © кадр из фильма

«Батя» — кино о последствиях сурового воспитания, методы которого универсальны и сразу же узнаются поколением, заставшим распад Советского Союза. Дух эпохи передается вполне достоверно — здесь даже мелькает знаменитый ковер на стене, так любимый советскими людьми.

Да, фильм представляет собой набор скетчей, но проект душевный, смешной, с красочной картинкой. «Батю» стоит посмотреть «вышедшим из СССР», ностальгические чувства гарантированы. Молодому поколению картина поможет лучше понять это непростое время.

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лачинов

И как всегда, подобные проблемы появились только в России. Уж каких то обоснований не придумают отечественные...

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

itStorm

Китай почти и не приостанавливал производство компонентов, Тайвань с Малазией тоже. Сборочные линии конкретной...

Иркут 69

Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.
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