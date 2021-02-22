Лукашенко поблагодарил Путина за финансовую помощь

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи отметил высокий уровень стратегического взаимодействия, партнерства и сотрудничества между Москвой и Минском.

Россия остается для Белоруссии самым крупным экономическим партнером, на чью долю приходится около 50% товарооборота страны. Россия также — самый крупным инвестор в белорусскую экономику: российские инвестиции составляют свыше 4 миллиарда долларов.

В качестве примера Путин привел БелАЭС. «Я хочу обратить внимание на то, что президент Белоруссии лично уделяет внимание этому крупнейшему проекту. Мы работаем и на наших традиционных рынках, я имею в виду сельское хозяйство», — добавил российский лидер.

По словам Лукашенко, почти все дорожные карты взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию. Он также заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной.

«Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет», — заверил президент Белоруссии.