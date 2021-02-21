Бурунов и Расторгуев записали песню «А река течет»

Песня «А река течет» вошла в официальный саундтрек фильма «Родные», ее спел актер Сергей Бурунов в дуэте с лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым.

Песня «А река течет» в исполнении Бурунова понравилась пользователям Сети. В комментариях в видео они отметили талант актера. Многие поделились, что у них песня вызвала слезы, как и сам фильм.

По сюжету трагикомедии «Родные», отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию.