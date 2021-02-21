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Бурунов и Расторгуев записали песню «А река течет»

Источник:
Sibnet.ru
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Песня «А река течет» вошла в официальный саундтрек фильма «Родные», ее спел актер Сергей Бурунов в дуэте с лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым.

Песня «А река течет» в исполнении Бурунова понравилась пользователям Сети. В комментариях в видео они отметили талант актера. Многие поделились, что у них песня вызвала слезы, как и сам фильм.

По сюжету трагикомедии «Родные», отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию.



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Sick Katze

Обычный сектант, чему тут удивляться.Кстати, Навальный признан виновным в клевете на ветерана И.С.Артёменко.По...

ivanbak

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pepelmetal

Так он по любому донатит, но потом кричит "Путин где мои деньги"

Sick Katze

"Блажен, кто верует!Тепло ему на свете..."(с)Знаешь, что в обиходе означает слово "блаженный"?
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