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Погодные изменения цен в такси привлекли внимание ФАС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погоды.

Общественники обратились в ФАС с требованием проверить тарифы на такси в период сильных снегопадов в Москве и других регионах страны. Стоимость поездки вырастала в три-пять раз.

«ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий (в метель). Соответствующие запросы направлены в адрес "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Везет", Gett, "Максим"», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ФАС также подчеркнули, что цены на рынке такси не регулируются государством. Здесь применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия или существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость.

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