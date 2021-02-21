Погодные изменения цен в такси привлекли внимание ФАС

Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погоды.

Общественники обратились в ФАС с требованием проверить тарифы на такси в период сильных снегопадов в Москве и других регионах страны. Стоимость поездки вырастала в три-пять раз.

«ФАС изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий (в метель). Соответствующие запросы направлены в адрес "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Везет", Gett, "Максим"», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ФАС также подчеркнули, что цены на рынке такси не регулируются государством. Здесь применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, например, плохие погодные условия или существенные затруднения на дорогах, тем выше стоимость.