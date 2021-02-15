Русские Дизель и Уокер пересняли эпичную сцену из «Форсажа». ВИДЕО

Двойник Вина Дизеля из Приморья и копия Пола Уокера из Новосибирска пересняли два известных эпизода из «Форсажа». Один из них — сцена прощания Доминика с Брайном в седьмой части.

Именно в седьмом «Форсаже» герой Пола Уокера появляется во франшизе последний раз. Актер погиб в 2013 году в автомобильной аварии. На тот момент как раз шла работа над лентой, и в роль Брайна О'Коннера «доигрывали» его родные братья.

В ролике двойников голливудских актеров как раз показана сцена, которая была посвящена прощанию с Уокером. В финале «Форсажа 7» Доминик и Брайн устраивают дружескую гонку, в которой их дороги расходятся.

Также русские Дизель и Уокер спародировали сцену из первого «Форсажа», когда Торетто и О'Коннер еще не стали близкими друзьями, и тоже затевают гонку.

В этом году в широкий прокат выйдет девятая часть «Форсажа», где главным антогонистом станет родной брат Доминика. По словам режиссера Джастина Лина, франшизу планируют завершить в десятой части. А ранее Вин Дизель говорил о желании вернуть героя Брайна О'Коннера в фильм. Сыграть его потенциально могут братья Уокера, которые внешне очень похожи.