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Инфекционист назвал процент бессимптомных носителей COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Около 35-40% пациентов переносят коронавирус бессимптомно, рассказал инфекционист лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Необходимо четко разделять "бессимптомных" и "предсимптомных" пациентов с положительными результатами ПЦР. "Бессимптомные" – те, у кого при положительном результате ПЦР с выявлением РНК SARS-CoV-2 симптомов не было, и они не появились и в последующем наблюдении. "Предсимптомные" – те, кто получил положительный результат в инкубационном периоде, а затем появилась симптоматика различной степени выраженности», – цитирует Позднякова пресс-служба компании.

По мнению инфекциониста, 3/4 бессимптомных пациентов от общего количества, о которых часто говорят, – завышенный показатель. По данным министерств здравоохранения многих стран, коронавирус без симптомов переносит около одной трети пациентов.

«Мы оцениваем, что наиболее реальная цифра 35-40%», – сказал Поздняков. Он добавил, что медицинское сообщество даже примерно не знает процент подтвержденных бессимптомных носителей гриппа, ветрянки, кори и так далее.

«Поэтому мы не можем сравнить процент бессимптомных носителей при COVID-19 с другими ОРИ и определить, насколько они отличаются друг от друга», – пояснил врач.

Тема: Коронакризис
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