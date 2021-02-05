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Россия выслала иностранных дипломатов за участие в акциях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

МИД России объявил персонами нон грата дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции из-за участия в несанкционированных акциях. Они должны покинуть страну в ближайшее время, сообщает российское дипломатическое ведомство на своем официальном сайте.

«Такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу», — говорится в сообщении. Ведомство ожидает, что после этого иностранные дипломаты будут строго следовать нормам международного права.

Министерство уже вызвало посла Швеции, временного поверенного в делах Польши и посланника посольства Германии. Шведский дипломат 23 января принимал участие в несогласованной акции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

В посольстве Швеции заявили, что сотрудник только наблюдал за шествием. Также в шествии принимал участие польский дипломат. Сотрудник посольства Германии поучаствовал в незаконной акции в Москве.

Несогласованные митинги прошли в разных городах России 23 и 31 января. Их участники призывали российские власти освободить оппозиционера Алексей Навального, задержанного в рамках ходатайства ФСИН.

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Evgenex

Цитатароссийские попытки подавить свободу собраний А еще недавно он называл митингующих американцев террористами.

a-n-atol

и пошёл советоваться с Альцгеймером с чего начать

corrector

Самокритичненько вы про СШП..

DYNAMO7294

Ему самому от народа России неуд!
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