Названы сроки важного обновления Windows 10

Windows 10 получит очередное крупное обновление в июне 2021 года, следует из опубликованной на днях официальной документации Microsoft.

Ранее предполагалось, что релиз Windows 10 21H1 состоится в мае. По предварительным данным, Windows 10 версия 21H1 будет выпущена в виде пакета обновлений, все новшества активируются с помощью специального ключа.

Аналогичным способом сейчас распространяется октябрьская версия Windows 10 20H2. Переход на новую версию операционной системы для пользователей займет всего несколько минут. При желании от перехода можно будет отказаться.

Известно, что Windows 10 21H1 принесет множество изменений, включая новый дизайн. Кроме этого, разработчики обещают повысить общее качество операционной системы и устранить опасные ошибки.