НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Названы сроки важного обновления Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
201 0
Фото: © Sibnet.ru

Windows 10 получит очередное крупное обновление в июне 2021 года, следует из опубликованной на днях официальной документации Microsoft.

Ранее предполагалось, что релиз Windows 10 21H1 состоится в мае. По предварительным данным, Windows 10 версия 21H1 будет выпущена в виде пакета обновлений, все новшества активируются с помощью специального ключа.

Аналогичным способом сейчас распространяется октябрьская версия Windows 10 20H2. Переход на новую версию операционной системы для пользователей займет всего несколько минут. При желании от перехода можно будет отказаться.

Известно, что Windows 10 21H1 принесет множество изменений, включая новый дизайн. Кроме этого, разработчики обещают повысить общее качество операционной системы и устранить опасные ошибки.

Тема: Человек и компьютер
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Xiaomi ускорила свой флагманский роутер
Браузер Google Chrome «сломал время»
смотреть все
Технологии #Софт
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Путин раскритиковал «поплевывающие» соцсети
Байден испугался отключения России от SWIFT
Россия испытает самый мощный в мире ракетный двигатель
Группа Massive Attack выдвинула Путину ультиматум
Подробности
•
Одни вопросы: самые загадочные трагедии с туристами
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Названа возможная причина смерти экс-министра сельского хозяйства РФ
Сибирь 02.02.2021 21:19
Бразильское СМИ сняло видео про 80-летнюю конькобежку на Байкале
Сибирь 02.02.2021 18:01
Житель Кузбасса развратил более 200 девочек по всей России
Сибирь 02.02.2021 17:25
Новосибирск накроет метелями
Сибирь 02.02.2021 17:22
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6828
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
3519
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
3352
Названы самые страшные компьютерные игры
3351
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин раскритиковал «поплевывающие» соцсети
Байден испугался отключения России от SWIFT
Россия испытает самый мощный в мире ракетный двигатель
Группа Massive Attack выдвинула Путину ультиматум
Актуальные темы
Правила жизни
190
Коронакризис
2158
Экзамены
24
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
71
Как это работает
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Фахратдин Таиров

УЧАСТЬ ПРЕДАТЕЛЯ - БЕССЛАВИЕ, ПРЕЗРЕНИЕ И ЗАБВЕНИЕ! Всегда и во все времена предатели были прокляты собственным...

Alexander222

оплачиваем издержки ротенбергов на строительство дворца в геленджике.."Целью моей жизни как и прежде...

userkc

что Платон что Фонд модернации жилья побор в никуда. понял бы если платил за ремонт конкретный своего...

Mirush

Это не ошибка Ельцина, это наша с вами ошибка!Нам надоели пустые полки в магазинах и пустая болтовня...
Sibnet.Ru