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Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Иркутске осенью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Иркутской области

Игры группы А чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд пройдут в Иркутске 11-17 октября 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области.

Матчи чемпионата мира должны были пройти в Иркутске еще весной 2020 года, но их перенесли на осень из-за пандемии коронавируса.

«Предполагается участие сборных России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана, США, Германии и Эстонии», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2021 году чемпионат мира по хоккею с мячом должен был состояться в Сыктывкаре. Но по решению Международной федерации бенди турнир в этом городе перенесут на 2022 год.

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