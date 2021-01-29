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Продажи новых электромобилей в России выросли в два раза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продажи новых электромобилей увеличились в России в 2020 году почти в два раза, сообщило аналитическое агентство «Автостат». Самой популярной моделью стал Nissan Leaf.

По итогам 2020 года россияне в общей сложности приобрели 687 новых электромобилей, что на 95% больше, чем в 2019 году, говорится в сообщении «Автостата».

Лидером продаж на российском рынке электрокаров стала модель Nissan Leaf с результатом 144 экземпляра (на 10% больше, чем в 2019 году). На втором месте электрокроссовер Audi E-Tron, продажи которого в РФ стартовали в июле, а по итогам года составили 134 штуки. На третьей позиции — Tesla Model 3 (110 штук), продажи которой по итогам года выросли в пять раз.

Также были куплены Porsche Taycan, Tesla Model X, Jaguar I-Pace, Tesla Model S, Hyundai Ioniq, Hyundai Kona, Tesla Model Y, JAC iEV7S, Mercedes-Benz EQC, Peugeot Ion, Renault Twizy и Chevrolet Bolt.

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«За год выбор электрокаров в нашей стране стал более разнообразным. В 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь восемь моделей, а по итогам 2020 года — уже 15. Учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой», — отметили в агентстве.

В региональном рейтинге рынка новых электрокаров первенствует Москва, где в 2020 году было продано 240 экземпляров. На второй позиции находится Санкт-Петербург (69 штук), на третьей — Московская область (60 штук). 

Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (36 штук). Далее следуют Приморский край (31 штука), Свердловская область (21 штука), Новосибирская область (20 штук).

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