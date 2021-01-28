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Шнуров обратился в полицию из-за угроз Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shnurovs, instagram.com/shnurovs

Музыкант Сергей Шнуров написал сообщение в полицию, обвинив продюсера Иосифа Пригожина в угрозах. Второй же заявил, что никак не собирается реагировать на жалобы артиста, но готов подать встречный иск за клевету.

Конфликт Пригожина и Шнурова начался в прошлом году. Сначала продюсер высказался о бедствующем положении артистов, оставшихся без денег в период пандемии. Шнуров в соцсетях написал стихи, где предложил скинуться на еду семье Пригожина. Во время перепалки музыкант нелестно отозвался о супруге продюсера Валерии, назвав ее в том числе «Лерой-фанерой».

Иосиф Пригожин написал Шнурову гневное, нецензурное сообщение, которое тот опубликовал в Instagram. Фраза, из-за которой музыкант обратился в полицию, имеет такую формулировку: «Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке».

«В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК России "Угроза причинения тяжкого вреда здоровью"», — прокомментировал РИА Новости адвокат певца Алексей Добрынин.

Иосиф Пригожин рассказал «Газете.ru», что впервые слышит о заявлении Шнурова. Более того, он не собирается никак на его действия реагировать и считает, что это очередной пиар-ход музыканта.

При этом адвокат Пригожина Сергей Жорин отметил, что его клиент вполне может обвинить Сергей Шнурова в заведомо ложном доносе. А заявление артиста в полицию назвал юридически бесперспективным.

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