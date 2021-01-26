Победитель Евровидения-2009 Рыбак сыграл на скрипке «Куклу колдуна»

Норвежский музыкант Александр Рыбак сыграл на скрипке песню «Кукла колдуна» группы «Король и Шут» и вызвал восхищение у своих поклонников.

На видео, опубликованном в IGTV Instagram, Рыбак играет на скрипке мелодию «Куклы колдуна», а фоном звучит реальная песня «Короля и Шута».

Подписчики скрипача в соцсети удивились выбору репертуара, но восхитились его исполнением. Многие поклонники написали в комментариях, что так музыкант продвигает русский хоррор-панк.

Александр Рыбак родился в Белоруссии, но живет в Норвегии. В 2009 году он представил страну на Евровидении, где занял первое место. Тогда же он приобрел массовую популярность. Рыбак не только виртуозно играет на скрипке, но и поет песни на русском и иностранных языках.