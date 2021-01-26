НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Победитель Евровидения-2009 Рыбак сыграл на скрипке «Куклу колдуна»

Источник:
Sibnet.ru
186 1
Фото: © rybakofficial, instagram.com/rybakofficial

Норвежский музыкант Александр Рыбак сыграл на скрипке песню «Кукла колдуна» группы «Король и Шут» и вызвал восхищение у своих поклонников.

На видео, опубликованном в IGTV Instagram, Рыбак играет на скрипке мелодию «Куклы колдуна», а фоном звучит реальная песня «Короля и Шута».

Подписчики скрипача в соцсети удивились выбору репертуара, но восхитились его исполнением. Многие поклонники написали в комментариях, что так музыкант продвигает русский хоррор-панк.

Александр Рыбак родился в Белоруссии, но живет в Норвегии. В 2009 году он представил страну на Евровидении, где занял первое место. Тогда же он приобрел массовую популярность. Рыбак не только виртуозно играет на скрипке, но и поет песни на русском и иностранных языках.

Еще по теме
Хор исполнил легендарные системные звуки Windows
Сергей Жуков расстроился из-за осуждения нового клипа «ТанецПОП»
Клип Айлиш и Росалии на саундтрек к «Эйфории» вызвал восторг в Сети
Бузова выпустила клип на «Розовые очки» вскоре после разрыва с Давой
смотреть все
Культгид #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
•
Путин пообещал «ритмичное» выделение денег
•
Госдума одобрила новый порядок оплаты больничных
•
Введены новые штрафы за «веселящий газ»
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Собаки в Бурятии напали на девятилетнюю девочку
Сибирь 26.01.2021 17:36
Три машины столкнулись в Новосибирске. ВИДЕО
Сибирь 26.01.2021 17:27
Центр исследования катализаторов в Новосибирске построят за три года
Сибирь 26.01.2021 16:44
Иркутский подросток изрезал женщину из-за iPhone 11
Сибирь 26.01.2021 16:31
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
6076
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
3786
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
2942
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2770
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
•
Путин пообещал «ритмичное» выделение денег
•
Госдума одобрила новый порядок оплаты больничных
•
Введены новые штрафы за «веселящий газ»
О самом главном
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Может чтобы не было предметов спора вообще все излишне помпезные строения национализировать? Ну в самом...

ifhbrjd

Он не управляющий, он просто работает кошельком президента.

Иркут 69

Деньги тут не при чём. За деньги ФСО не нанимают.

-Керя-

Половина людей вышли не за Новального а за то что в богатой стране живёт бедный народ...

лачинов

Вот тут бы антимонопольному ведомству и подсуетиться, но нет. Монополист диктует условия и не оставляет...