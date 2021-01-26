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Рассекречены фишки будущей Android 12

Источник:
9to5Google
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Фото: srslyguys / Attribution License

Операционная система Android 12 получит сразу несколько уникальных особенностей, выяснили инсайдеры. В частности, разработчики впервые внедрят в нее особое «спящее» состояние приложений и возможность делить экран между двумя приложениями. Ожидается, что система выйдет в середине 2021 года.

На Android 12 приложения при редком использовании смогут переходить в специальный экономный режим и занимать меньше места в постоянной памяти. Чтобы программа «проснулась», пользователю будет достаточно прикоснуться к ее значку.

Такая функция станет полезной для недорогих смартфонов с малым объемом памяти, уверены разработчики. При этом ее доработка продолжается, поэтому неясно, в каком виде она «доживет» до официального релиза.

Также Google работает над новой функцией разделения экрана под названием App Pairs. Она позволяет создавать пары приложений из числа недавно открытых, чтобы быстро переключаться на другое программное обеспечение и обратно.

Android 12 будет запоминать, какое пространство занимает каждая программа на экране и возвращать такой вид при каждом обращении пользователя. При необходимости программы можно будет поменять местами двойным нажатием.

Кроме этого, разработчики внедряют в Android 12 продвинутую тактильную отдачу подключаемых к смартфонам контроллеров. Актуальная на сегодня Android 11 не позволяет настраивать множество параметров, включая амплитуду вибрации.

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