Лукашенко потребовал принять в Белоруссии законы США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал принять в стране американские законы об ответственности за неуплату налогов. Заявление прозвучало на совещании с руководством совета министров.

Лукашенко предложил чиновникам равняться на США в борьбе с неплательщиками налогов. «Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — оплот демократии», — цитирует президента БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что в США налогообложение жестко регулируется, а за неуплату налогов дают «бешеные сроки». При этом в Белоруссии «целые отрасли уходят в тень», посетовал Лукашенко.

Белорусский лидер также указал на выплату зарплат в конвертах, отметив, что за подобные нарушения также должна быть введена «серьезнейшая ответственность». «Примите это к исполнению немедленно», — потребовал он.