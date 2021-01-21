НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко потребовал принять в Белоруссии законы США

Источник:
Sibnet.ru
236 4
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал принять в стране американские законы об ответственности за неуплату налогов. Заявление прозвучало на совещании с руководством совета министров.

Лукашенко предложил чиновникам равняться на США в борьбе с неплательщиками налогов. «Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — оплот демократии», — цитирует президента БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что в США налогообложение жестко регулируется, а за неуплату налогов дают «бешеные сроки». При этом в Белоруссии «целые отрасли уходят в тень», посетовал Лукашенко.

Белорусский лидер также указал на выплату зарплат в конвертах, отметив, что за подобные нарушения также должна быть введена «серьезнейшая ответственность». «Примите это к исполнению немедленно», — потребовал он.

Еще по теме
Меркель призвала освободить Навального
Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального
Байден вступил в должность президента США
России и Украине отвели один день на примирение
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко потребовал принять в Белоруссии законы США
•
Видео Путина в проруби восхитило иностранцев
•
Меркель призвала освободить Навального
•
Пиво оказалось чрезвычайно полезным напитком
Подробности
•
Без иллюзий: о чем Кремль договорится с Байденом
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Хроника возвращения: за что арестовали Навального?
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
Как это работает
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирских депутатов вызвали на комиссию по этике из-за шествия
Сибирь 21.01.2021 18:15
Новый парк в Новосибирске начнут создавать в 2022 году
Сибирь 21.01.2021 17:00
СК передаст дело Быкова о заказных убийствах в суд
Сибирь 21.01.2021 16:59
Резкое похолодание придет в Новосибирск к выходным
Сибирь 21.01.2021 16:34
Самое популярное
Оральный секс оказался смертельно опасным
4502
Смартфоны Honor вернут сервисы Google
3339
Российская армия получит первую колесную САУ
2948
Новые правила техосмотра вызовут коллапс ОСАГО
2372
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко потребовал принять в Белоруссии законы США
•
Видео Путина в проруби восхитило иностранцев
•
Меркель призвала освободить Навального
•
Пиво оказалось чрезвычайно полезным напитком
О самом главном
Как это работает
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

kygear

Вообще то Россия не участник гражданской войны на украине..

anubis77

Так оттуда же откуда и тебя взяли все. Вроде ник женский, а откуда люди берутся не знаешь. Спроси у матери,...

Evgenex

Пойдет... подумаешь путает как жену зовут, забывает куда шел и где находится... главное помнит что Россия...

corrector

Причем тут пандемия ? Они всю жизнь в дефиците

Stabilitron

Налоги там кстати ниже, получающие минималку вообще кроме НДС заложенных в товары ничего не платят. У...