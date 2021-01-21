Видео Путина в проруби восхитило иностранцев

Западные издания опубликовали кадры, на которых президент России Владимир Путин окунается в прорубь на Крещение. Видео восхитило иностранных читателей, которые принялись активно обсуждать российского лидера.

Путин накануне трижды окунулся в иордань в Подмосковье. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал крещенские купания традицией для президента. По словам официального представителя Кремля, глава государства этой традиции не изменяет.

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Многих иностранцев удивило, что Путин с головой погрузился в воду, когда на улице температура минус 17. Например, один из комментаторов отметил отличную физическую форму российского президента.

«Путин сильный, как медведь!» — написал один из британских пользователей в комментариях к материалу Daily Mail. «Выглядит значительно более круто, чем наш дорогой лидер Борис», — констатировал другой читатель.