Блогер DAVA поскользнулся на деньгах во время шоу «Танцы со звездами»

Первый выпуск шоу «Танцы со звездами» вышел в воскресенье на телеканале «Россия», жених Ольги Бузовой, блогер из Новосибирска DAVA поскользнулся на купюрах во время номера, сообщает пресс-служба канала.

В новом сезоне приняли участие: Сергей Лазарев, DAVA (Давид Манукян), Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков и рэпер ST.

Во время номера Давид Манукян, танцующий в паре с Дарьей Палей, поскользнулся на купюрах, которые сыпались на сцену с потолка. Член жюри Егор Дружинин отметил, что это именно тот случай, когда деньги к добру не приводят.

«Ни для кого ни секрет, что вы занимались бальными танцами, что мы сейчас и увидели. Это было очень здорово, но это не является гарантией успеха на нашем проекте. Актерское мастерство, харизма и прочие вещи, в которых вы сейчас новичок по сравнению с участниками-актерами — это та сфера, где вы можете прогрессировать и удивлять. Вот и постарайтесь это сделать», — сказала член жюри Дарья Златопольская.

Следующий выпуск программы пройдет в воскресенье в 18.00 на телеканале «Россия». Именно после следующего тура начнется зрительское голосование.