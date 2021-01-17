НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Психолог рассказал о мошенниках на сайтах знакомств

Источник:
«Прайм»
241 0
Фото: © Sibnet.ru

Тактика мошенников на сайтах знакомств не отличается от обычной: они начинают общаться с жертвой, входят в доверие, а затем начинают действовать, рассказал старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Андрей Полянский.

«Мошенники обычно действуют по однотипной и предсказуемой схеме. Как правило, они говорят о внезапной болезни — своей или родственников. Якобы им не хватает денег на лечение. Если вы влюблены и если вы не один день общались, то вы, конечно, будете испытывать жалость», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

Даже если ваш партнер изображает из себя состоятельного человека, он может заговорить о финансовых проблемах. В этом случае делается акцент на блокировку счетов, проблемы с банком или необходимость вложить деньги в новый проект. Бывает, что мошенники сообщают, что не могут приехать к вам из-за сложностей с деньгами и просят оплатить проезд — разумеется, «с возвратом денег».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак становятся содержанками?

Такие «звонки» — повод насторожиться и отказать в просьбе. Если вы скажете, что у вас тоже мало денег, мошенник исчезнет, пояснил эксперт.

Бывает, что мошенники шантажируют жертв, обещая разослать их личные фото, поэтому не торопитесь делиться с интернет-знакомыми подобной информацией. Как правило, странички мошенников в соцсетях выглядят идеально, что усыпляет бдительность — а ведь в этом случае нужно быть предельно внимательным.

Еще по теме
Оральный секс оказался смертельно опасным
Ученые вывели формулу идеальной груди
Ирония судьбы: что было бы с Лукашиным в наши дни
Разгадана тайна женских криков во время секса
смотреть все
Отношения #Любовь #Интернет #Криминал
  • Как выбрать презерватив
КАРТИНА ДНЯ
•
Российский сухогруз затонул у побережья Турции
•
Эксперт назвал смертельных врагов Трампа
•
Вакцина Центра им. Чумакова в марте поступит в гражданский оборот
•
Шесть огромных «Русланов» впервые пролетели строем
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
•
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
•
Подписка на «Лицей» появилась в товарах Sibnet.Клуба
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кузбасский врач спас девочку в небе над Атлантикой
Сибирь 17.01.2021 16:38
Канатная дорога вспыхнула в Шерегеше
Сибирь 17.01.2021 15:35
Санврачи объяснили, как узнать о здоровье по размеру талии
Сибирь 17.01.2021 13:12
Памятник археологии обнаружили в Хакасии благодаря соцсетям
Сибирь 17.01.2021 11:01
Самое популярное
Взрывное излучение из другой галактики обрушилось на Землю
5457
Мужчин-импотентов выдала походка
5060
Путин приказал колоть вакциной всех
3810
ВДВ России вооружат десантируемым на парашютах танком
2967
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российский сухогруз затонул у побережья Турции
•
Эксперт назвал смертельных врагов Трампа
•
Вакцина Центра им. Чумакова в марте поступит в гражданский оборот
•
Шесть огромных «Русланов» впервые пролетели строем
Подробности
•
Зима пришла, или Одинаковые ошибки разных поколений
•
«Яндекс» рассказал, зачем нужны персональные данные пользователей
•
Удаленка в 2021 году: что изменил новый закон?
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал колоть вакциной всех
46
Экс-канцлер Германии объяснил присоединение Крыма к России
33
Европейский суд отклонил обвинения Украины против России
32
ФСИН пообещала задержать Навального
28
Медведев увидел гражданскую войну в США
23