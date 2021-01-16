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Оральный секс оказался смертельно опасным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Martin de Witte / Attribution License

Чем больше у человека партнеров по оральному сексу, тем выше риск развития у него рака ротоглотки, выяснили американские медики.

Смертельная опасность связана с передачей вируса папилломы человека, который способен поражать ротовую полость и приводить к развитию рака ротоглотки, пишет издание MedicalXpress.

Так, наличие более десяти оральных сексуальных партнеров более чем в четыре раза увеличивает риск заражения вирусом, в конечном счете это влияет на развитие онкологии. Среди других факторов риска — оральный секс с партнерами старшего возраста, измены постоянному партнеру.

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, большинство сексуально активных мужчин и женщин в течение своей жизни заражаются разнообразными вирусами папилломы человека.

В основном они не вызывают никаких опасных для жизни симптомов, однако некоторые штаммы считаются ответственными за развитие рака — например, этот вирус находят у 95% пациентов с раком шейки матки.

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Топ комментариев

Chubbchubbs

А что у нас только не дорожает, только труд человека за копейки

nastya19944

Цены на все тогда подорожают из-за этого.

PARTIZAN88

Сразу видно, в магазины ни разу не ходил

Drronum

Как удобно! Придумай налог на пустом месте, а потом его повышай сколько душе угодно! Красота! Вот это...

Egorka72

Разогнать к чёртовой бабушке эту свору..Работать не хотят, вот и издеваются над людьми.