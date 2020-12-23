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Разгадана тайна женских криков во время секса

Источник:
Archives of Sexual Behavior
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Фото: © Sibnet.ru

Женские стоны и крики во время секса служат важным регулятором отношений в паре, выяснила международная группа ученых-антропологов. Исследователи давно бились над феноменом криков во время полового акта, которые кажутся бесполезными или даже вредными с точки зрения эволюции.

Копуляционные сигналы — громкие сигналы во время секса, которые издают женщины, а также самки некоторых видов человекообразных обезьян. Между тем крики в разгар полового акта могут быть опасны, отмечают ученые. Они привлекают внимание хищников и потенциальных соперниц.

Некоторые сексологи полагают, что стоны связаны с оргазмом и сексуальным удовольствием. Однако многолетнее наблюдение британских ученых доказало, что это миф и большинство женщин кричат до наступления оргазма.

Разгадку удалось найти после изучения половых взаимоотношений высших приматов. Оказалось, что социальный статус самки находится в сильной зависимости от того, с какими самцами она спаривается. Чем выше статус самца, тем громче самка кричит, оповещая окружающих о своих взаимоотношениях.

Более того, если самец имеет низкий ранг, самка может отказаться от криков во время секса. По мнению исследователей, громкие стоны женщин с точки зрения эволюции объясняются схожей причиной — таким способом они подчеркивали свой статус перед соплеменниками и добивались выгодной для себя иерархии в группе.

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