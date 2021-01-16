КамАЗ протаранил вертолет в ходе ралли-рейда «Дакар»

Российский КамАЗ под управлением пилота Антона Шибалова столкнулся с вертолетом организаторов ралли-марафона «Дакар». Необычное ДТП произошло во время прохождения экипажем 12-го этапа марафона.

Пилот вертолета подлетел на минимальное расстояние к грузовику ради эффектных кадров, однако в этот момент КамАЗ подпрыгнул на песчаной дюне и задел одно из полозьев вертолета, повредив воздухозаборник.

Несмотря на смертельную опасность, трагедии удалось избежать благодаря мгновенной реакции пилота, который набрал высоту сразу после удара. При этом КамАЗ продолжил гонку без остановки.

Российская заводская команда в итоге установила рекорд «Дакар», забрав весь подиум в зачете грузовиков. Экипаж Шибалова добрался до финиша и занял второе место в марафоне. Эксперты уже назвали инцидент самым необычным за все время проведения гонки.