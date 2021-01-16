КамАЗ протаранил вертолет в ходе ралли-рейда «Дакар»

Российский КамАЗ под управлением пилота Антона Шибалова столкнулся с вертолетом организаторов ралли-марафона «Дакар». Необычное ДТП произошло во время прохождения экипажем 12-го этапа марафона.
Пилот вертолета подлетел на минимальное расстояние к грузовику ради эффектных кадров, однако в этот момент КамАЗ подпрыгнул на песчаной дюне и задел одно из полозьев вертолета, повредив воздухозаборник.
#DakarRally2021 #DakarInSaudi #dakar #Dakar #kamaz #2021 #_2021 helicopter crashed the roof of the kamaz today pic.twitter.com/rG2p1EcpIl— Muaath (@Muaath___) January 15, 2021
Несмотря на смертельную опасность, трагедии удалось избежать благодаря мгновенной реакции пилота, который набрал высоту сразу после удара. При этом КамАЗ продолжил гонку без остановки.
Российская заводская команда в итоге установила рекорд «Дакар», забрав весь подиум в зачете грузовиков. Экипаж Шибалова добрался до финиша и занял второе место в марафоне. Эксперты уже назвали инцидент самым необычным за все время проведения гонки.