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Чубайс назвал «грубейшую ошибку» властей

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Российскому бизнесу придется платить углеродный налог в европейский бюджет из-за «грубейшей ошибки» властей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку. В результате которой не было сделано ничего. Итог — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому», — сказал он.

Чубайс напомнил, что на протяжении последних лет в России шла дискуссия, нужно ли вводить налог для бизнеса на углеродный след, чтобы компенсировать ущерб климату. Однако крупные компании раскритиковали введение дополнительного налога.

Согласно Парижскому соглашению по климату, из-за отсутствия местного углеродного регулирования в России компаниям-экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС. Налог необходим, чтобы уровнять европейских производителей и зарубежных.

Речь идет об углеродном налоге на импорт в рамках программы «Европейского зеленого курса». Цель стратегии — сделать экономику ЕС климатически нейтральной к 2050 году. Это означает, что выбросы углерода в атмосферу должны быть сведены к нулю или компенсированы.

По оценкам экспертов, если налог будет введен в 2025 году и распространится только на прямые выбросы парниковых газов, то нагрузка для российских экспортеров в 2025–2030 годах составит более 40 миллиардов долларов, эти деньги предстоит заплатить Евросоюзу.

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Топ комментариев

Anatoliy5412

а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?

Egorka72

Разогнать к чёртовой бабушке эту свору..Работать не хотят, вот и издеваются над людьми.

skalka136

эй в госдуме!!!есть возможность внести новый закон с наказанием судебных приставов за такие дела...и...

pepelmetal

Тяжела и неказиста жизнь тупого сисяниста

Drronum

Как удобно! Придумай налог на пустом месте, а потом его повышай сколько душе угодно! Красота! Вот это...