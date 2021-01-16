Чубайс назвал «грубейшую ошибку» властей

Российскому бизнесу придется платить углеродный налог в европейский бюджет из-за «грубейшей ошибки» властей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку. В результате которой не было сделано ничего. Итог — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому», — сказал он.

Чубайс напомнил, что на протяжении последних лет в России шла дискуссия, нужно ли вводить налог для бизнеса на углеродный след, чтобы компенсировать ущерб климату. Однако крупные компании раскритиковали введение дополнительного налога.

Согласно Парижскому соглашению по климату, из-за отсутствия местного углеродного регулирования в России компаниям-экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС. Налог необходим, чтобы уровнять европейских производителей и зарубежных.

Речь идет об углеродном налоге на импорт в рамках программы «Европейского зеленого курса». Цель стратегии — сделать экономику ЕС климатически нейтральной к 2050 году. Это означает, что выбросы углерода в атмосферу должны быть сведены к нулю или компенсированы.

По оценкам экспертов, если налог будет введен в 2025 году и распространится только на прямые выбросы парниковых газов, то нагрузка для российских экспортеров в 2025–2030 годах составит более 40 миллиардов долларов, эти деньги предстоит заплатить Евросоюзу.