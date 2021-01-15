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Акции Xiaomi рухнули после внесения ее в черный список США

Источник:
ТАСС
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Фото: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine / CC0

Акции компании Xiaomi в пятницу упали на 11% после внесения компании в черный список в США, свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

При открытии торгов ценные бумаги Xiaomi подешевели на 11,18% — до 29 гонконгских долларов за единицу, приводит ТАСС данные биржи.

В четверг Пентагон расширило свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. В список были добавлены еще девять юридических лиц, включая Xiaomi.

Эта корпорация была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году компания провела первичное публичное размещение своих акций на бирже Гонконга. За последний год их цена выросла на 180%. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила отметку в 100 миллиардов долларов.

Изначально черный список был составлен и направлен в Конгресс США в июне прошлого года. Тогда в него вошли 20 компаний, в том числе Huawei. Позднее перечень несколько раз пополнялся. Список составляется в соответствии с требованием закона, принятого в США в 1999 году.

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