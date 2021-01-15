Педагог в Томской области отправила под суд мать ученика за мат

Суд назначил жительнице Томской области штраф за то, что она обругала матом социального педагога в школе, сообщила прокуратура региона.

В декабре прошлого года мать учеников одной из школ Парабельского района пришла вечером на рабочее место к социальному педагогу, чтобы высказать ей претензии.

«В ходе возникшего конфликта женщина высказала в адрес педагога оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики», – говорится в сообщении.

Прокурор района возбудил административное дело об оскорблении. Суд оштрафовал женщину на тысячу рублей.