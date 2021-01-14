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Ученые вывели формулу идеальной груди

Источник:
«Популярная механика»
147 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые механико-математического факультета Университета Палермо в Италии вывели формулу идеальной женской груди с точки зрения математики. Для итогового результата потребуются специальные расчеты.

Так, для начала следует нарисовать настоящий или мысленный треугольник АВС с основанием АС и вершинами в трех точках — впадине между ключицами и сосках. Далее нужно длину АС разделить на два, а полученный результат — на длину АВ.

Согласно расчетам итальянских математиков, идеальная грудь будет иметь параметры в пределах от 0,4 до 0,6. Если грудь имеет показатель 0,4 — она провисает. Если полученная цифра больше 0,6 — чересчур высокая.

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При этом у пластических хирургов есть более простой способ определить идеальную грудь — ее можно считать совершенной, если соотношение верхней и нижней частей составляет пропорцию 45: 55. Соски при этом должны быть приподняты под углом от 20-35%.

Кроме этого, похожее исследование проводили психологи — они выяснили, что самой привлекательной частью женской груди является сосок и окружающая его область. Тип груди практически не влияет на время ее просмотра, человек всегда сосредотачивается на соске.

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