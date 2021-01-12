Россияне сложили валюту «под матрасы»

Объем наличной иностранной валюты на руках у физических лиц в России установил рекорд, следует из данных Центробанка.

Частный валютный кэш в стране на 1 октября 2020 года превысил 79 миллиардов долларов, что является самым большим значением за всю историю. С начала года эта сумма выросла почти на 10%, отмечается в исследовании.

Последний раз россияне избавлялись от наличной валюты в 2015 году, с тех пор отток в наличные доллары и евро непрерывно увеличивался. В 2020 году темпы этого процесса выросли более чем в пять раз.

Эксперты предполагают, что из-за низких ставок население ищет новые способы инвестировать свои валютные сбережения, часть граждан уходит на фондовый рынок, другая — проедает накопления на фоне падения доходов.