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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Турция затребовала секретную российскую технологию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Анкара могла бы приобрести второй комплект российского зенитного ракетного комплекса С-400, однако настаивает на совместном производстве и передаче Россией технологий производства данного оружия, сообщил глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир.

«Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий»,— приводит слова господина Демира телеканал CNN Turk.

Чиновник уточнил, что первый комплект уже С-400 готов к работе. При необходимости турецкая армия использует его. Комплексы должны обеспечивать безопасность государственных границ Турции.

Турция попала под санкции США из-за покупки у России систем С-400. США требовали отказаться от сделки в пользу американских комплексов Patriot. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг ультиматум.

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