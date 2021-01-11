Турция затребовала секретную российскую технологию

Анкара могла бы приобрести второй комплект российского зенитного ракетного комплекса С-400, однако настаивает на совместном производстве и передаче Россией технологий производства данного оружия, сообщил глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир.

«Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий»,— приводит слова господина Демира телеканал CNN Turk.

Чиновник уточнил, что первый комплект уже С-400 готов к работе. При необходимости турецкая армия использует его. Комплексы должны обеспечивать безопасность государственных границ Турции.

Турция попала под санкции США из-за покупки у России систем С-400. США требовали отказаться от сделки в пользу американских комплексов Patriot. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг ультиматум.