Взрыв разрушил два этажа здания в Новосибирске

Взрыв произошел в производственном здании в Кировском районе Новосибирска в понедельник, сообщили очевидцы в соцсетях. Информацию подтвердило региональное управление МЧС.

«Рядом с домом по адресу Северный проезд, 9/4, располагается производственный корпус высотой в девять этажей. Как предположил наш читатель, скорее всего, взорвался газ, который разрушил два верхних этажа», – сказано в сообществе службы эвакуации «АСТ-54».

Как сообщил Sibnet.ru представитель ГУ МЧС по Новосибирской области, сотрудники ведомства выехали по заявке на место происшествия.

Как позже уточнила пресс-служба ведомства произошло частичное разрушение на двух верхних (технических) этажах производственного здания. Информация о ЧП уточняется.