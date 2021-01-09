Гигантский градусник появился в России

Труба ТЭЦ высотой 150 метров в Мурманске превратилась в гигантский градусник, сообщило министерство энергетики и ЖКХ региона.

Высота термометра 65 метров, благодаря этому его видно в радиусе трех километров. Температура отображается на RGB-светодиодной панели российского производства, состоящей из 43 светильников.

Дизайн трубы выполнен с учетом северных условий — темной полярной ночи и яркого полярного дня. Цвет подсветки может быть красным или синим — в зависимости от температуры. Все осветительное оборудование имеет стойкость к атмосферным явлениям и УФ-излучению от солнца.

Данные по температуре термометр будет получать от датчика, установленного около дымовой трубы. «По окончании пусконаладочных работ на термометре будут отображаться данные с сайта Гидрометцентра России», — уточняется в сообщении.