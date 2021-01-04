Новая разработка ученых поможет авто справиться с гололедом

Установка, разбрасывающая под колеса грузовиков мраморную крошку, поможет машинам справиться с гололедом: она обеспечит лучшее сцепление колес со скользкой дорогой, сообщила пресс-служба Пермского Политеха.

Грузовые автомобили часто попадают в ДТП в неблагоприятных дорожных условиях, таких как снег или наледь. Аварии происходят в том числе из-за низкого коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием, считают исследователи.

Остановка одной машины влечет за собой заторы на дороге и простои в работе других перевозчиков. Поэтому главной задачей ученых стало повышение сцепления: они создают устройство, которое автоматически разбрасывает под колеса авто абразивный материал — мраморную крошку.

«Пескоструй» достаточно известен: его используют в разных сферах от уничтожения ржавчины до художественной обработки поверхности. Но этот способ до сих пор не применяли для улучшения сцепления колес грузовых автомобилей со скользким дорожным покрытием. Поэтому мы разработали систему на основе пескоструйного аппарата, которая получает информацию о состоянии дороги со встроенных датчиков автомобиля и отправляет сигналы на подачу мраморной крошки», — рассказал автор проекта, аспирант кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха Владислав Чудинов.

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Абразивный материал подается в распределитель с помощью вращения вала с электроприводом. Оттуда он направляется сжатым воздухом под колесо автомобиля. Эксперименты показали эффективность технологии: коэффициент сцепления колеса с дорогой увеличился на 30 %

По словам ученых, для того чтобы соединить устройство с машиной, не нужно будет изменять ее конструкцию: разработка универсальна и подходит ко всем грузовым автомобилям. Время «установки» составляет всего 20 минут. Себестоимость устройства составит не более 150 тысяч рублей.

«Установка позволит автомобилям не буксовать, и их владельцы смогут сэкономить топливо. Кроме того, мраморная крошка — экологичный материал, который соответствует европейским нормативам, не содержит химически агрессивных компонентов и не слеживается. В будущем мы планируем формировать материал в специальные брикеты, что позволит продавать их на автозаправочных станциях», — пояснил разработчик.