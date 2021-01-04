НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Новая разработка ученых поможет авто справиться с гололедом

Источник:
Sibnet.ru
177 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Установка, разбрасывающая под колеса грузовиков мраморную крошку, поможет машинам справиться с гололедом: она обеспечит лучшее сцепление колес со скользкой дорогой, сообщила пресс-служба Пермского Политеха.

Грузовые автомобили часто попадают в ДТП в неблагоприятных дорожных условиях, таких как снег или наледь. Аварии происходят в том числе из-за низкого коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием, считают исследователи.

Остановка одной машины влечет за собой заторы на дороге и простои в работе других перевозчиков. Поэтому главной задачей ученых стало повышение сцепления: они создают устройство, которое автоматически разбрасывает под колеса авто абразивный материал — мраморную крошку.

«Пескоструй» достаточно известен: его используют в разных сферах от уничтожения ржавчины до художественной обработки поверхности. Но этот способ до сих пор не применяли для улучшения сцепления колес грузовых автомобилей со скользким дорожным покрытием. Поэтому мы разработали систему на основе пескоструйного аппарата, которая получает информацию о состоянии дороги со встроенных датчиков автомобиля и отправляет сигналы на подачу мраморной крошки», — рассказал автор проекта, аспирант кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха Владислав Чудинов.

Фото: © Пермский Политех

Абразивный материал подается в распределитель с помощью вращения вала с электроприводом. Оттуда он направляется сжатым воздухом под колесо автомобиля. Эксперименты показали эффективность технологии: коэффициент сцепления колеса с дорогой увеличился на 30 %

По словам ученых, для того чтобы соединить устройство с машиной, не нужно будет изменять ее конструкцию: разработка универсальна и подходит ко всем грузовым автомобилям. Время «установки» составляет всего 20 минут. Себестоимость устройства составит не более 150 тысяч рублей.

«Установка позволит автомобилям не буксовать, и их владельцы смогут сэкономить топливо. Кроме того, мраморная крошка — экологичный материал, который соответствует европейским нормативам, не содержит химически агрессивных компонентов и не слеживается. В будущем мы планируем формировать материал в специальные брикеты, что позволит продавать их на автозаправочных станциях», — пояснил разработчик.

Еще по теме
Минпромторг поделился планами по самолету МС-21
Банкам разрешили идентификацию клиентов по биометрии
Лазерные комплексы для уничтожения дронов создадут в России
Первый построенный с нуля Ту-160М взлетит в 2021 году
смотреть все
Технологии #Техника #Тюнинг и самоделки
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил проработать сертификаты привившимся от COVID
•
Помпео заявил о самой жесткой политике Трампа в отношении России
•
Швейцарский журналист познал «феномен русской дачи»
•
Глава Nissan назвал машины марки устаревшими
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Мемы и фразы, которые начали раздражать
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
ДНК охотника: зачем клонировали древних собак
Как это работает
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Число жертв COVID в Новосибирской области достигло тысячи
Сибирь 04.01.2021 19:05
Пугливые милахи: как живет байкальская нерпа
Сибирь 04.01.2021 18:52
Резкое похолодание пообещали омичам
Сибирь 04.01.2021 18:20
Губернатор Забайкалья госпитализирован с коронавирусом
Сибирь 04.01.2021 17:46
Самое популярное
Как и когда «Русское лото» разыграет 2 миллиарда
20614
Определились обладатели миллиардов «Русского лото»
9260
Группа Little Big перепела песню «Mamma Maria» в своем стиле
4656
Пользователям Windows 7 оставили бесплатную «десятку»
3474
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил проработать сертификаты привившимся от COVID
•
Помпео заявил о самой жесткой политике Трампа в отношении России
•
Швейцарский журналист познал «феномен русской дачи»
•
Глава Nissan назвал машины марки устаревшими
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Мемы и фразы, которые начали раздражать
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
ДНК охотника: зачем клонировали древних собак
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

К сожалению не показано как это выглядит из машины. Если так же хорошо заметно и стоимость проектора...