Объявлен срок появления первого в России беспилотного трамвая

Усть-Катавский вагоностроительный завод из корпорации «Роскосмос» намерен собрать беспилотный трамвай в 2022 году, затем последуют его испытания, сообщил генеральный директор предприятия Роман Новиков.

«Техническое задание готово. Комплектующие нам понятны. Осталось закупить и применить. Мы его сделаем в 2022 году, скорее всего, но там длительные испытания будут, потому что система будет настраиваться и дорабатываться», — цитирует ТАСС Новикова.

Он добавил, что завод полностью проработал беспилотную систему в рамках размещения и подключения к трамваю.

Департамент транспорта Москвы осенью 2020 года сообщал о совместных планах с компанией «Яндекс» по тестированию беспилотного трамвая в столице. Беспилотники помогут снизить заторы и повысить безопасность дорожного движения. В частности, они исключают человеческий фактор при вождении, и это позволит предотвратить более 70% аварий.